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Barcelona le ganó el clásico a Real Madrid y se consagró campeón en su cara

Barcelona venció al Merengue en el Camp Nou con goles de Marcus Rashford y Ferrán Torres. Es la segunda liga consecutiva del Cule.

10 de mayo 2026 · 18:08hs
Barcelona le ganó a su clásico rival.

Barcelona le ganó a su clásico rival.

Barcelona le ganó 2-0 a Real Madrid y se consagró campeón de La Liga en el Camp Nou. Marcus Rashford y Ferrán Torres fueron los autores de los goles que le permitieron al Culé levantar la copa en la cara de su clásico rival.

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El Barça comenzó ganando desde los diez minutos con un golazo de tiro libre del ex Manchester United que la colgó de un ángulo. A los 18 de la primera etapa, Torres convirtió para el segundo tanto, después de un exquisito pase de Dani Olmo.

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El Madrid sigue sin poder salir de un contexto adverso, cargado de problemas en el vestuario y sin lograr títulos importantes (no gana La Liga desde la temporada 2023/24). En cambio, Barcelona, es la segunda vez consecutiva que se consagra campeón del torneo.

El Blaugrana, con esta victoria, alcanzó los 91 puntos y le sacó 14 de ventaja a su rival a falta de tres fechas para que culmine el campeonato.

Barcelona Real Madrid España
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