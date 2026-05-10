Barcelona le ganó el clásico a Real Madrid y se consagró campeón en su cara

Barcelona venció al Merengue en el Camp Nou con goles de Marcus Rashford y Ferrán Torres. Es la segunda liga consecutiva del Cule.

Barcelona le ganó 2-0 a Real Madrid y se consagró campeón de La Liga en el Camp Nou. Marcus Rashford y Ferrán Torres fueron los autores de los goles que le permitieron al Culé levantar la copa en la cara de su clásico rival.

El Barça comenzó ganando desde los diez minutos con un golazo de tiro libre del ex Manchester United que la colgó de un ángulo. A los 18 de la primera etapa, Torres convirtió para el segundo tanto, después de un exquisito pase de Dani Olmo.

Boca Juniors perdió con Barcelona en Ecuador y se complicó en la Libertadores

El Madrid sigue sin poder salir de un contexto adverso, cargado de problemas en el vestuario y sin lograr títulos importantes (no gana La Liga desde la temporada 2023/24). En cambio, Barcelona, es la segunda vez consecutiva que se consagra campeón del torneo.

El Blaugrana, con esta victoria, alcanzó los 91 puntos y le sacó 14 de ventaja a su rival a falta de tres fechas para que culmine el campeonato.