Rosario Central eliminó a Independiente y se metió en cuartos Como local, el Canalla le dio vuelta el partido al Rojo y se impuso por 3 a 1. Rosario Central se medirá con el vencedor de Estudiantes y Racing. 10 de mayo 2026 · 17:21hs

Di María apareció en un momento clave y volvió a ser determinante para Rosario Central.

Rosario Central se clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura tras eliminar a Independiente al vencerlo por 3 a 1 con goles de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón en el Gigante de Arroyito. El Rojo se había puesto en ventaja con un tanto del ex-Patronato Gabriel Ávalos.

El visitante pegó primero en el inicio del partido, pero antes de irse al descanso una genialidad de Fideo igualó la historia y, en el complemento, el local se lo llevó puesto con el ingreso de los juveniles, que mostraron un gran nivel.

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El Canalla espera por el ganador de Estudiantes y Racing, que se miden en La Plata.