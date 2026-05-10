Museos provinciales ofrecerán una variada agenda de actividades

Entre Ríos celebra los museos este lunes. Las actividades requieren inscripción previa pero son libres y gratuitas.

El lunes 18 de mayo se celebrará el Día Internacional de los Museos bajo el lema del ICOM (Consejo Internacional de Museos), “Museos uniendo un mundo dividido”. En ese marco, los museos provinciales ofrecerán propuestas para el público, con acceso libre y gratuito. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Desde talleres textiles y charlas sobre artesanía, hasta experiencias de arte y naturaleza, y espacios de reflexión sobre juventudes, derechos y salud mental. Será una propuesta para aprender, participar y construir colectivamente. Todas con entrada libre y gratuita (algunas actividades requieren inscripción previa).

"Cuando me encuentre con vos": una zamba para una hija de la ausencia

Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón

Horario: 9 a 12hs

Actividad: Charla-taller “Transformación de materia prima. Rubro textil”.

A cargo de María del Carmen Troncoso. Los participantes transformarán el vellón de lana en fieltro utilizando agujas y sus manos, para modelar pequeñas figuras.

Destinatarios: Instituciones educativas, en grupos de hasta 30 participantes, con coordinación previa.

Acompañamiento: Integrantes de TRAMAGUA brindarán una charla

complementaria sobre las técnicas artesanales. (Buenos Aires 286, esquina Laprida, Paraná)

Museo y Mercado de Artesanías Carlos Asiain

Horario: 9.30hs

Actividad: Charla y exposición “Artesanía. El legado en nuestras manos”, abierto a todo público. A cargo de Martín Kornicki y Griselda De Paoli. Reflexión sobre la artesanía como práctica cultural. Propuesta para adultos y escuelas secundarias, abierta a todo público. (Urquiza 1239, Paraná)

Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez

Horario: 15 a 16hs

Charla introductoria a cargo de Jimena Franco (ilustración botánica) y Fernanda Alberto (recorrido por el trabajo artístico). Propuesta para adultos y escuelas secundarias, abierta a todo público.

Plaza San Miguel: Durante media hora: 16 a 16.30hs. Reconocimiento y recolección de especies en la plaza, pautas para la elaboración de un herbario. Muestreo mínimo a modo de ejemplo (a cargo del personal del Museo Serrano). Recolección de elementos naturales que sirvan como disparadores para la composición de sellos y dibujos.

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Prof. Antonio Serrano

Horario: 16.30 a 18hs

Introducción al dibujo botánico y el grabado, con apoyo/relación a las especies herborizadas en las colecciones en el Museo, láminas y muestrario recolectado.

Producción artística y científica: dos estaciones con experiencias distintas: Taller de dibujo científico (Jimena) y Taller de grabado/estampación (Fernanda).

De manera colectiva se piensa en la construcción de un textil comunitario que hable de la entrerrianía desde una visión naturalista de la riqueza que nos rodea y representa como cultura de monte y ribera con estampaciones sobre una tela (lienzo). Cada participante llevará un tarjetón con distintos sellos y tendrá impresa la frase "Museos uniendo un mundo dividido" DIM 2026. (Carlos Gardel 62, Paraná)

Museo Hogar Escuela Eva Perón y Museo Casa de Gobierno

Actividades destinadas a los estudiantes de la Escuela Liceo Paula Albarracín de Sarmiento.

Museo Hogar Escuela Eva Perón

Recepción del grupo y presentación breve de la jornada a las 9.30hs. Actividad central en esta sede: Recorrido guiado con eje en la inserción política de las mujeres y la conquista de los derechos políticos. (Av. Don Bosco 749, Paraná).

Museo de Casa de Gobierno

Horario: 11hs

Recepción del grupo e introducción al trabajo legislativo y al tema de la jornada en esta sede. Encuentro con especialistas y/o profesionales vinculados a la temática de salud mental y con participación de legisladores actuales o referentes institucionales. El eje será pensar una propuesta orientada a la salud mental de las juventudes, en clave de derecho, necesidad social y responsabilidad pública. (México y Córdoba, Paraná).