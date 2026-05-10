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Derrota de Débora Dionicius en Estados Unidos

La villaguayense Débora Dionicius perdió por puntos con la puertorriqueña Ashleyann Lozada. La Gurisa no pudo conquistar el título Latino CMB Supergallo.

10 de mayo 2026 · 17:00hs
Débora Dionicius tuvo su segunda experiencia en suelo norteamericano.

Débora Dionicius tuvo su segunda experiencia en suelo norteamericano.

La boxeadora villaguayense Débora Dionicius no pudo conquistar el título Latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la categoría Súpergallo. En el Gateway Center Arena de College Park, Georgia, Estados Unidos, La Gurisa perdió ante la puertorriqueña Ashleyann Lozada.

Tras ocho asaltos, la peleadora boricua se impuso, en fallo unánime, para quedarse con el cetro ante la entrerriana. Los jueces Pat Cronin (tarjera 80-70), Efrain Lebron (79-71) y Carl Williams (80-70) fallaron a favor de La Maquinita.

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De esta manera, Dionicius, que había pesado 54,300 kilogramos, a sus 38 años quedó con un récord profesional de 36 victorias (seis por nocauts) y ocho derrotas; mientras que Lozada, de 34 años y que en la balanza había marcado 54,900 kilos, quedó con un palmarés de cuatro triunfos, uno por la vía rápida.

Débora Dionicius en el exterior

La pugilista entrerriana tuvo su quinta pelea en el exterior, la segunda en Estados Unidos. También peleó en Italia, Francia y México.

Débora Dionicius Estados Unidos Título boxeo
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