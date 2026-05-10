El artista colombiano Maluma confirmó el embarazo mediante una fotografía familiar que rápidamente se volvió viral. Será papá por segunda vez.

Maluma anunció que será padre por segunda vez y emocionó a sus seguidores.

El cantante colombiano Maluma anunció que será padre por segunda vez junto a su pareja, Susana Gómez, y compartió la noticia con sus seguidores a través de una tierna publicación en redes sociales.

El artista confirmó el embarazo mediante una fotografía familiar que rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones entre fanáticos y figuras del espectáculo. La publicación mostró un momento íntimo de la pareja junto a su primera hija, en una imagen que fue acompañada por mensajes de felicidad y celebración.

La noticia llega poco más de un año después del nacimiento de París, la primera hija del cantante, quien en distintas entrevistas había manifestado que atravesaba una de las etapas más felices de su vida personal.

En las imágenes difundidas, se pudo ver a la familia reunida en un tierno momento, con Maula y la propia París besando la panza de Susana Gómez, confirmando así la llegada de un nuevo integrante.

Tras el anuncio, miles de usuarios reaccionaron en redes sociales y numerosas celebridades felicitaron al cantante colombiano por la noticia.

Por su parte, el intérprete venía manteniendo un perfil más enfocado en su vida familiar durante los últimos meses, combinando sus proyectos musicales con el tiempo junto a su pareja e hija.

Maluma se consolidó en los últimos años como uno de los artistas latinoamericanos con mayor proyección internacional y una fuerte presencia en la música urbana.