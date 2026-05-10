Pablo Millán celebrará 39 años de carrera en el Teatro 3 de Febrero

En diálogo con UNO, Pablo Millán repasó su trayectoria y habló del fuerte vínculo construido con el público entrerriano.

Después de casi cuatro décadas arriba de los escenarios, Pablo Millán sigue hablando del teatro con la misma mezcla de entusiasmo, gratitud y deseo que al comienzo. El domingo 17 de mayo a las 21 volverá al Teatro 3 de Febrero con Ponele brillo al humor, un espectáculo cómico musical que reunirá humor, cuadros musicales, interacción con el público y artistas invitados. Las entradas ya se encuentran disponibles en boletería del teatro y a través de PlateaVIP .

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En diálogo con UNO, el artista repasó sus 39 años de trayectoria, habló del vínculo construido con el público entrerriano y destacó la importancia de acompañar las propuestas culturales locales.

“No soy mucho de mirar para atrás, salvo en estas ocasiones”, reconoció al pensar en el recorrido realizado desde sus primeros pasos en el espectáculo. “Cuando tomo dimensión de los años, me parece increíble. Hay gente que nació cuando yo empecé y hoy tiene hijos, nietos. Ahí entiendo el tiempo transitado”, expresó.

“Soy un privilegiado”

Millán aseguró que nunca imaginó sostener una carrera artística durante tantos años. “Siempre digo que soy un privilegiado porque trabajo de lo que amo. Poder subir a un escenario y sentir la respuesta de la gente durante 39 años es algo maravilloso”, sostuvo. En ese recorrido, Paraná ocupa un lugar central: “De esos 39 años, 24 fueron ininterrumpidos acá. Esta ciudad me adoptó como artista local y tengo muchísimo para agradecerle”.

El artista recordó además que, en sus comienzos, imaginaba un recorrido completamente distinto. “Cuando era joven decía que a los 30 años me iba a retirar”, contó entre risas. Con el paso del tiempo, esa idea cambió por completo y hoy asegura que llegar a esta instancia de su carrera es un motivo de orgullo. “Una vez alguien me dijo a la salida de un espectáculo: ‘Por lo menos llegaste’. Y creo que ahí se resume todo. Llegar y seguir vigente es lo más maravilloso”, afirmó.

En ese sentido, también habló del esfuerzo silencioso que implica sostener una carrera durante tantos años. “La trayectoria se construye trabajando mucho”, remarcó. “No es solamente subirse al escenario. Hay meses de preparación, de pensar personajes, vestuarios, música y cada detalle. Yo le dedico muchísimo tiempo a cada propuesta porque siento que el público merece ver lo mejor”.

Millán sostuvo además que el reconocimiento conseguido en Paraná fue algo que nunca imaginó cuando cruzó desde Santa Fe para instalarse en la ciudad. “Yo soñaba con trabajar, no con convertirme en un artista reconocido. Y hoy siento que la gente me tomó como propio, como un entrerriano más. Eso es algo que me emociona muchísimo”, señaló.

Lejos de pensar en un cierre, el humorista aseguró que el presente lo encuentra lleno de proyectos. “Siempre estoy soñando cosas nuevas. Tengo una comedia dramática que quiero hacer, un unipersonal, una temporada de verano. Hay proyectos que me hacen sentir vivo”, contó. Sobre el espectáculo que presentará este mes, adelantó que el público encontrará “un encuentro de risas” atravesado por distintas emociones. “Habrá monólogos, sketches, cuadros musicales, interacción con la gente y también momentos emotivos y de agradecimiento”, explicó.

La propuesta contará además con la participación de artistas que forman parte de su recorrido cotidiano. Entre ellos estará Reina Heels, a quien definió como “una artista extraordinaria” y una compañera fundamental en su carrera. También participarán los bailarines Poshi Figueroa y Elías Gabriel, junto al staff de División X Dance Studio y el transformista santafesino Maxi Alarcón.

“Yo trabajo durante todo el año para lo que voy a presentar el domingo 17. Después, el 18, ya empiezo a pensar en lo próximo”, explicó Millán sobre la preparación de cada producción. “Nunca esperé que alguien me llamara. Siempre fui hacedor de mis propuestas y le pongo todo a cada personaje, a cada vestuario, a cada detalle”.

Pablo Millán

El valor de la cultura

En otro tramo de la charla, el artista se detuvo en una reflexión sobre el acompañamiento del público a las producciones culturales locales. “Muchas veces los espectáculos de afuera tienen más repercusión porque cuentan con un respaldo televisivo y una difusión que los artistas de acá no tenemos”, señaló. Sin embargo, destacó el enorme esfuerzo que existe detrás de cada producción independiente de la ciudad.

“Hay propuestas locales maravillosas y muchísimo trabajo detrás de cada espectáculo. Por eso hay que apoyarlas, incentivarlas y promoverlas”, afirmó. Incluso pidió colaboración desde otros lugares: “A veces la gente no puede ir al teatro, pero también ayuda difundiendo. Si no nos ayudamos entre nosotros, es muy difícil”.

Millán también recordó sus trabajos junto a figuras reconocidas del espectáculo nacional como Carmen Barbieri, Moria Casán, Gladys Florimonte, Flor de la V, Lizy Tagliani y Costa. Para él, esas experiencias también sirvieron para demostrar que en Paraná pueden desarrollarse propuestas de gran nivel.

“Nunca nada es demasiado para Paraná”, afirmó. “Es un público muy fiel, que te defiende y te hace sentir parte de la ciudad”. Antes de despedirse, dejó una invitación abierta al público para reencontrarse una vez más en el escenario que considera su casa. “Los artistas locales tenemos que sentir que el Teatro 3 de Febrero es nuestra casa”, dijo. Y agregó: “La risa no soluciona los problemas, pero los diluye. Estas casi dos horas son un momento para disfrutar, y de eso también se trata la vida”.

Emocionado, cerró el diálogo con una frase que resumió su vínculo con la provincia: “Gracias Paraná, gracias Entre Ríos. Cuando me subo al escenario y recibo el cariño de la gente, siento que la misión está cumplida”.