Uno Entre Rios | Ovación | Arsenal

El Arsenal ganó y se acerca al título en la Premier League

El Arsenal mantiene una ventaja de cinco puntos por encima del Manchester City, tras superar al West Ham por 1-0.

10 de mayo 2026 · 17:47hs
El Arsenal está muy cerca de ganar el campeonato inglés tras 22 años.

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El Arsenal venció 1 a 0 al West Ham y estiró a cinco puntos su ventaja sobre Manchester City, a sólo dos fechas del final de la Premier League. Leandro Trossard a los 38 minutos del complemento, marcó para el equipo de Mikel Arteta y se puede consagrar campeón en la próxima jornada ante el Burnley.

El partido fue muy equilibrado y cargado de tensión. Arsenal dominó durante buena parte del primer tiempo, con varias aproximaciones de Riccardo Calafiori, aunque no logró quebrar la resistencia del conjunto londinense.

Mikel Arteta y Gabriel Heinze festejan la victoria del Arsenal.

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West Ham también generó peligro y estuvo cerca de abrir el marcador antes del descanso con Valentín Castellanos.

El Arsenal ganó en los últimos minutos

En el complemento, los Gunners mantuvieron el control, pero recién encontraron la ventaja a los 80 minutos. Trossard recibió dentro del área y sacó un potente remate junto al palo para marcar el único gol de la tarde.

Antes, David Raya había sostenido el empate con atajadas decisivas, incluida una notable intervención ante Mateus Fernandes. También Gabriel Magalhães evitó un gol sobre la línea.

El suspenso se extendió hasta el descuento, cuando Jarrod Bowen convirtió para West Ham, pero el VAR anuló la acción por una falta sobre Raya y confirmó una victoria que puede valer un título.

Arsenal Premier League West Ham Fútbol
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