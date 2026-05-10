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Guerra en Medio Oriente: Donald Trump lanzó una dura advertencia contra Irán

En un posteo en Truth Social, el presidente Donald Trump lanzó otra advertencia contra Irán, en el marco de la Guerra en Medio Oriente.

10 de mayo 2026 · 17:54hs
Guerra en Medio Oriente: Donald Trump lanzó una dura advertencia contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a apuntar con dureza contra Irán, en el marco de la Guerra en Medio Oriente, con un extenso mensaje publicado en redes sociales, en el que acusó al régimen iraní de “tomarle el pelo” a Washington durante casi cinco décadas y aseguró que “ya no se reirán más” de su país.

LEER MÁS: Guerra en Medio Oriente: Donald Trump afirma que "Irán está en estado de colapso"

Qué escribió Donald Trump

En el posteo en Truth Social, el político norteamericano cargó especialmente contra el ex mandatario Barack Obama, a quien responsabilizó por el acuerdo nuclear alcanzado con Teherán durante su administración.

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“Irán estuvo jugando con Estados Unidos y con el resto del mundo durante 47 años”, escribió Trump, quien además sostuvo que el gobierno de Obama les otorgó “cientos de miles de millones de dólares” y “1.700 millones de dólares en efectivo”.

El mandatario republicano afirmó que el dinero fue enviado a Teherán “en aviones, valijas y bolsos” y aseguró que las autoridades iraníes “no podían creer su suerte” al recibir esos fondos.

Más detalles

El mensaje fue publicado en un contexto de fuerte tensión en Medio Oriente y mientras Washington mantiene una postura de creciente presión sobre el régimen iraní.

Trump también acusó a Irán de haber financiado ataques contra estadounidenses durante años y de reprimir violentamente protestas internas. En uno de los tramos más duros del mensaje aseguró que el régimen “mató a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados”.

Además, el mandatario utilizó términos despectivos contra Joe Biden, a quien volvió a criticar por la política exterior demócrata y por el manejo de la relación con Teherán.

Asimismo, sostuvo que, durante la gestión de Barack Obama, Irán encontró “al presidente más débil e ingenuo posible” y aseguró que el ex mandatario terminó siendo “un fracaso” para el liderazgo de Estados Unidos.

La publicación se produjo en medio de un escenario regional marcado por conflictos abiertos en Medio Oriente, especialmente tras la escalada entre Israel y grupos respaldados por Irán en distintos frentes de la región.

Guerra en Medio Oriente Donald Trump Irán
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