Uno Entre Rios | Escenario | Lautaro Tissera Favaloro

Lautaro Tissera Favaloro presentará su álbum "Bayum" en La Casa de la Cultura

El guitarrista se presentará el jueves 23 de julio, desde las 20.30, en La Casa de la Cultura. El espectáculo propone un recorrido por el tango y la música criolla

20 de julio 2026 · 13:57hs
Lautaro Tissera Favaloro presentará su álbum Bayum en La Casa de la Cultura

Lautaro Tissera Favaloro presentará su álbum "Bayum" en La Casa de la Cultura

El músico Lautaro Tissera Favaloro llegará a Paraná para presentar "Bayum", su más reciente trabajo discográfico, en un concierto que se realizará el jueves 23 de julio, a las 20.30, en La Casa de la Cultura (Carbó y 9 de Julio).

La propuesta invita a recorrer un repertorio en el que el tango y la música criolla dialogan con una mirada contemporánea, a través de un espectáculo centrado en la guitarra y en nuevas formas de interpretar la tradición musical argentina.

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La actividad es arancelada y quienes deseen asistir pueden realizar reservas comunicándose al +33 0626447293 o escribiendo al correo electrónico [email protected].

La presentación forma parte de la programación cultural de La Casa de la Cultura, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, que continúa ofreciendo propuestas musicales abiertas a la comunidad.

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