Lautaro Tissera Favaloro presentará su álbum "Bayum" en La Casa de la Cultura
El músico Lautaro Tissera Favaloro llegará a Paraná para presentar "Bayum", su más reciente trabajo discográfico, en un concierto que se realizará el jueves 23 de julio, a las 20.30, en La Casa de la Cultura (Carbó y 9 de Julio).
La propuesta invita a recorrer un repertorio en el que el tango y la música criolla dialogan con una mirada contemporánea, a través de un espectáculo centrado en la guitarra y en nuevas formas de interpretar la tradición musical argentina.
La actividad es arancelada y quienes deseen asistir pueden realizar reservas comunicándose al +33 0626447293 o escribiendo al correo electrónico [email protected].
La presentación forma parte de la programación cultural de La Casa de la Cultura, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, que continúa ofreciendo propuestas musicales abiertas a la comunidad.