El guitarrista se presentará el jueves 23 de julio, desde las 20.30, en La Casa de la Cultura. El espectáculo propone un recorrido por el tango y la música criolla

El músico Lautaro Tissera Favaloro llegará a Paraná para presentar "Bayum" , su más reciente trabajo discográfico, en un concierto que se realizará el jueves 23 de julio , a las 20.30 , en La Casa de la Cultura (Carbó y 9 de Julio).

Lautaro Tissera Favaloro presentará su álbum "Bayum" en La Casa de la Cultura

La propuesta invita a recorrer un repertorio en el que el tango y la música criolla dialogan con una mirada contemporánea , a través de un espectáculo centrado en la guitarra y en nuevas formas de interpretar la tradición musical argentina.

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La actividad es arancelada y quienes deseen asistir pueden realizar reservas comunicándose al +33 0626447293 o escribiendo al correo electrónico [email protected].

La presentación forma parte de la programación cultural de La Casa de la Cultura, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, que continúa ofreciendo propuestas musicales abiertas a la comunidad.