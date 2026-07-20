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El Congreso de vacaciones: las sesiones se reanudarán el 3 de agosto

Si bien las vacaciones corresponden a los empleados legislativas que se les otorga quince días en julio y un mes de enero, los legisladores se sumaron.

20 de julio 2026 · 14:47hs
El Congreso de vacaciones: las sesiones se reanudarán el 3 de agosto

El Congreso de vacaciones: las sesiones se reanudarán el 3 de agosto

El Congreso Nacional no tendrá actividad desde este lunes por espacio de quince días por las vacaciones de invierno, con lo cual se demorará por lo menos hasta agosto el debate de la reforma electoral, propiedad privada, la ley de zonas frías, donde enfrenta resistencia de los bloques dialoguistas.

Si bien las vacaciones corresponden a los empleados legislativas que se les otorga quince días en julio y un mes de enero, los diputados y senadores también se suman a este receso de invierno y se toman 15 días de vacaciones.

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De esta manera, la tarea legislativa en la Cámara de Diputados y Senadores se reanudará el 3 de agosto con una abultada agenda, que contempla la reforma electoral, propiedad privada, zonas frías, y los proyectos que enviará el Gobierno sobre cambios en las leyes de Inocencia y reforma del Banco Central.

Proyectos

Pero para poder avanzar en la sanción de sus proyectos, la Mesa Política que diseña la estrategia del oficialismo, bajo la conducción de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, deberá buscar en estos quince días los acuerdos con los dialoguistas para destrabar sanción de los proyectos claves para el oficialismo.

LLA pudo sancionar en las sesiones extraordinarias las leyes de reforma laboral, régimen penal juvenil, e Inocencia Fisca y de Presupuesto, pero desde marzo tuvo serias dificultades para lograr la sanción de los proyectos que impulsó por desacuerdos con los bloques dialoguistas.

De hecho en estos cuatro meses consiguió aprobar ley de Glaciares, el pago a fondos buitres, y avanzar con los proyectos de Súper RIGI y zonas frías, que ya tienen sanción en la Cámara de Diputados, pero en el caso de éste ultimo proyectos sobre cambios en los subsidios del gas no tiene el respaldo de los dialoguistas.

Congreso Vacaciones proyectos
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