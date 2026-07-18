Con un polémico final, Los Pumas cayeron 31-24 ante Inglaterra por el Nations Championship

Los Pumas cayeron este sábado por 31-24 ante Inglaterra en el Estadio Único Madre de Ciudades por la tercera fecha del Nations Championship 2026 en la última presentación del seleccionado argentino como local en el torneo. Los dirigidos por Felipe Contepomi tuvieron un comienzo adverso y remontaron un parcial de 3-19 hasta ponerse 17-19 en el marcador, pero una serie de malas decisiones le dieron la victoria a los europeos. Sobre el final, le anularon un try al anfitrión, que podría haberle dado la posibilidad de alcanzar el empate en Santiago del Estero.

El elenco albiceleste llegó al partido con seis puntos en la tabla del Hemisferio Sur, producto de una victoria y una derrota. En su debut, el equipo dirigido por Felipe Contepomi cayó ante Escocia por 47 a 38 en Córdoba ; luego se recuperó con un triunfo sobre Gales por 35 a 21 en San Juan . A partir de su caída ante los ingleses, la Argentina marcha cuarta en su zona, detrás de Sudáfrica , Nueva Zelanda y Australia .

El choque ante la Rosa marcó la despedida de la Celeste y Blanca como anfitrión: los tres compromisos restantes se disputarán en Europa, frente a Irlanda (6 de noviembre en Dublín), Italia (14 de noviembre en Génova) y Francia (21 de noviembre en París). En caso de avanzar a la definición, la semana de finales tendrá lugar en el estadio de Twickenham, en Londres.

El Nations Championship es un torneo internacional que reúne a las 12 selecciones más importantes del mundo, creado por las uniones del Seis Naciones y Sanzaar. Se disputa cada dos años, en años pares, para no interferir con el ciclo del Mundial ni con la gira de los Lions. La Argentina integra el grupo del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica; del Hemisferio Norte participan Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia, con Fiji y Japón como invitados. Cada selección disputa seis partidos en la fase regular, tres de local y tres de visitante, todos contra rivales del hemisferio opuesto.

Formaciones:

Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Tomás Rapetti, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Santiago Grondona, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Justo Piccardo, 13. Matías Moroni, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Pedro Delgado, 19. Efraín Elías, 20. Pablo Matera, 21. Joaquín Moro, 22. Simón Benítez Cruz, 23. Lucio Cinti.

Inglaterra: 1. Ellis Genge, 2. Jamie George (c), 3. Joe Heyes, 4. Alex Coles, 5. George Martin, 6. Ollie Chessum, 7. Guy Pepper, 8. Ben Earl, 9. Jack van Poortvliet, 10. Fin Smith, 11. Immanuel Feyi-Waboso, 12. Seb Atkinson, 13. Henry Slade, 14. Tommy Freeman, 15. Marcus Smith.

Suplentes: 16. Luke Cowan-Dickie, 17. Emmanuel Iyogun, 18. Asher Opoku-Fordjour, 19. Tom Curry, 20. Henry Pollock, 21. Ben Spencer, 22. Benhard Janse van Rensburg, 23. Noah Caluori.

Árbitro: Angus Gardner (Australia)

Estadio: Único Madre de Ciudades.