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Ascienden a 5.208 los fallecidos tras los terremotos en Venezuela

Se mantiene la cifra en 16.740 los heridos y en 6.462 los rescatados con vida de los escombros en Venezuela tras el sismo del 24 de junio.

20 de julio 2026 · 14:51hs
Ascienden a 5.208 los fallecidos tras los terremotos en Venezuela

Ascienden a 5.208 los fallecidos tras los terremotos en Venezuela

El Gobierno de Venezuela actualizó este domingo a 5.208 la cifra oficial de fallecidos por los terremotos del pasado 24 de junio, mientras el número de personas alojadas en campamentos transitorios se elevó a 23.820, el registro más alto desde la catástrofe.

Por otro lado, el nuevo parte oficial mantiene en 16.740 los heridos y en 6.462 los rescatados con vida de los escombros, sin variación por tercer día consecutivo, lo que indica que las operaciones de búsqueda viraron definitivamente hacia la recuperación de cuerpos.

Unas 17.907 personas permanecen en 106 campamentos transitorios tras los terremotos, según el último informe del Gobierno de Venezuela 

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Los pacientes atendidos por los servicios de salud ascendieron a 39.935, es decir, 1.643 más que la cifra reportada el sábado, en tanto que las réplicas registradas tras los sismos principales alcanzaron 1.388,38 más que en el balance anterior.

Cifras

Tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, el volumen de agua potable distribuida en las zonas afectadas se elevó a 35,6 millones de litros y la ayuda alimentaria llegó a 10.964 toneladas.

Con respecto a la cifra de personas en campamentos, 23.820, representa un aumento de 2.350 en 24 horas, distribuidos en 107 refugios con una capacidad instalada nacional de 27.820 plazas. El estado de La Guaira concentra 12.474 damnificados, casi la mitad del total nacional.

Además, un total de 190 edificios quedaron colapsados y otros cientos con graves daños, por lo que la ONU estimó en 37.000 millones de dólares los daños físicos directos.

En el terreno permanecen desplegados 2.278 rescatistas internacionales, 30.989 efectivos venezolanos y 31.745 voluntarios, mientras el Gobierno puso en marcha la fase de reconstrucción con 9.055 viviendas en proceso de reparación.

Venezuela Sismo Terremoto cifras
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