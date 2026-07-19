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En Spa, Colapinto volvió a sumar en Fórmula 1, tras antológica maniobra

Colapinto Logró terminar décimo y sumar con el Alpine, luego de superar a su compañero Gasly y Lawson en la desafiante recta Kemmel del trazado belga.

19 de julio 2026 · 12:28hs
Colapinto y su labor en Bélgica.

Colapinto y su labor en Bélgica.

Como lo hizo en 1978 Carlos Reutemann (Ferrari), cuando doblegó a Niki Lauda (Brabham) con Bruno Giacomelli (McLaren) en el medio, en Brands Hatch; o en 2000, en el circuito de Spa – Francorchamps, Mika Hakkinen (McLaren) sobre Michael Schumacher (Ferrari) y teniendo a Ricardo Zonta (BAR) entre ellos, Franco Colapinto repitió una antológica superación también en el Gran Premio de Bélgica sobre su compañero Pierre Gasly y el Racing Bulls de Liam Lawson, y así consiguió aventajarlos para ser décimo y cerrando su labor este fin de semana otra vez en la zona de puntos con el Alpine A526.

La labor de Colapinto

El pilarense había cumplido con una muy buena largada desde el 11.° puesto y en el frenaje de Le Source pudo dejar detrás suyo a Gasly y Gabriel Bortoleto (Audi), y posteriormente el despiste de George Russell (Mercedes) tras el toque con Lewis Hamilton (Ferrari) lo posicionó octavo por varios giros, calzando en el inicio -como la mayoría- neumáticos de compuesto medios, con los cuales intentó mantener un ritmo firme para acercarse a Lawson, hasta que la degradación del caucho lo relegó y debió ceder el puesto a Gasly.

Colapinto clasificó este sábado.

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Al cumplirse la vuelta quince, Colapinto paró en boxes para reemplazar los neumáticos y poner el compuesto duro, sufriendo una leve demora cuando el mecánico designado colocó la rueda delantera derecha, regresando a pista en el 16.° puesto, desde donde con afianzado ritmo fue aprovechando las diferentes paradas de sus rivales, consiguió alcanzar al «trencito» que formaban los Racing Bulls de Arvid Lindblad, Lawson, Nico Hülkenberg (Audi) y Gasly.

Gasly pudo dar cuenta de Hülkenberg y luego Colapinto también lo consiguió, al anticiparle por afuera la maniobra en la recta Kemmel, la cual repitiría en el 30.° giro, cuando el francés procuraba quebrar la línea de Lawson, y el pilarense apareció por la cuerda interna y consiguió hacer un «2×1» antológico, que le permitió ingresar por sexta vez en la temporada al Top10, defendiendo hasta la bandera de cuadros la posición a pesar de los vanos intentos de su compañero, al cual aventajó menos de un segundo.

A todo ello, hay que resaltar la gestión de energía y neumáticos que realizó el piloto argentino durante las 44 vueltas del GP belga superando un desafiante fin de semana, en el cual Colapinto y su ingeniero Stuart Barlow debieron recuperarse de algunas deficiencias que presentó el coche durante el sábado y revirtieron con este resultado en días claves de renovaciones y anuncios sobre su continuidad en F1 y con el equipo de Enstone.

Antonelli logró el 7.° triunfo y amplió la ventaja en el campeonato

Luego de tres carreras adversas, el italiano Andrea Kimi Antonelli consiguió en la pista de Spa volver a festejar desde el escalón más del podio de F1, en donde conquistó su séptima carrera conduciendo el Mercedes F1 W17 y además estableciendo una brecha holgada en el campeonato ante el temprano abandono de su compañero George Russell, quien pudo apenas recorrer 2,5 kilómetros tras tocarse con la Ferrari de Lewis Hamilton en Les Combes.

Si bien en la largada Antonelli fue superado por Max Verstappen (Red Bull), rápidamente en la recta Kemmel recuperó el liderazgo hasta que en el giro 18 paró para reemplazar neumáticos; entonces, Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren) fueron alternándose por varias vueltas la vanguardia, la cual retomó el boloñés de 19 años para conseguir el triunfo con dos segundos de ventaja sobre Leclerc, y más de 11″ a Verstappen, sus escoltas.

Hamilton terminó cuarto, tras cumplir con una penalización de 5 segundos por considerar los comisarios deportivos que fue responsable por la maniobra que perjudicó a Russell; detrás se ubicó el australiano Oscar Piastri (McLaren) seguido por el francés Isack Hadjar (Red Bull) quien cumplió con una destacada remontada desde el 21.° lugar de la grilla ante una penalización por cambiar elementos de la unidad de potencia.

Detrás se ubicaron Norris sobre el último tramo de la carrera, tras detenerse en la trigésima vuelta, Bortoleto, Linvlad (protagonizó una férrea disputa con su compañero Lawson promediando la prueba, con algún roce entre ambos) y Colapinto, quien completó el Top10 tras aquella notable superación a su compañero Gasly y a Lawson.

Antonelli se va de Spa con 204 puntos y una diferencia de 45 unidades a Hamilton, y 50 a Russell. Colapinto, ahora cuenta con 19 unidades, y ocupa el 12.° puesto de la tabla anual.

El Gran Premio de Hungría, en el circuito de Hungaroring, será el próximo compromiso durante el 24, 25 y 26 de julio, en apenas siete días.

Colapinto Alpine Fórmula 1
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