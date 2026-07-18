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Estudiantes ganó un duelo clave y se afianza en la tabla

Estudiantes se impuso como visitante a Old Resian por 21-19 y quedó tercero en las posiciones del Torneo Regional del Litoral. Rowing cayó de local.

18 de julio 2026 · 19:47hs
Estudiantes ganó de visitante.

Estudiantes ganó de visitante.

El Torneo Regional del Litoral completó este fin de semana la undécima fecha del Top 10 con una jornada que dejó resultados importantes en la lucha por los primeros puestos. Los dos representantes paranaenses tuvieron realidades opuestas: Estudiantes consiguió una valiosa victoria en Rosario, mientras que Rowing no pudo hacerse fuerte en casa y perdió ante Duendes.

Triunfo de Estudiantes

El Club Atlético Estudiantes dio un paso significativo en sus aspiraciones al derrotar como visitante a Old Resian por un ajustado 21-19. El conjunto albinegro mostró personalidad para imponerse en un encuentro muy parejo y sumó cuatro puntos fundamentales que lo consolidan en la pelea por los puestos de privilegio.

 Estudiantes juega por la fecha del certamen.

Estudiantes y Rowing afrontan una fecha clave del Top 10 del Torneo Regional del Litoral

Rowing se sacó las ganas y derrotó al CAE en el clásico.

Rowing se dio el gusto y venció a Estudiantes en el clásico

Con este triunfo, el CAE alcanzó las 36 unidades y quedó en la tercera posición, apenas a tres puntos de los líderes Duendes y Santa Fe Rugby, ambos con 39. El resultado alimenta las expectativas del equipo paranaense de cara al tramo decisivo de la fase regular.

La otra cara de la moneda fue Paraná Rowing Club. El elenco remero recibió a Duendes, uno de los punteros del campeonato, y cayó por 20-10 en un partido exigente frente a uno de los candidatos al título. Si bien logró sumar un punto bonus defensivo, no pudo cortar la racha del conjunto rosarino, que continúa en lo más alto de la tabla.

Con esta derrota, Rowing permanece con 24 puntos y ocupa el séptimo lugar, por lo que buscará recuperarse cuando se reanude la competencia.

En los demás encuentros de la fecha, Universitario de Rosario venció como visitante a Jockey de Venado Tuerto por 28-18, Santa Fe Rugby superó con autoridad a GER por 48-28 y Jockey de Rosario derrotó a CRAI por 25-20.

Tras la disputa de esta jornada, el certamen tendrá un receso y volverá a la actividad el próximo 8 de agosto, cuando se juegue la duodécima fecha. Allí, Estudiantes recibirá en Paraná a Santa Fe Rugby en uno de los partidos más atractivos de la jornada, mientras que Rowing visitará a Jockey de Rosario con la necesidad de volver al triunfo.

Posiciones del torneo

  • Duendes RC, 39 puntos.
  • Santa Fe Rugby, 39.
  • Estudiantes, 36.
  • GER, 35.
  • Jockey de Rosario, 33.
  • CRAI, 30.
  • Rowing, 24.
  • Universitario de Rosario, 23.
  • Old Resian, 21.
  • Jockey de Venado Tuerto, 12.

Estudiantes Old Resian Rugby Rowing
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