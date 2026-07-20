Hubo un sismo en Perú de magnitud 5,1: al menos cinco muertos

El sismo en Perú dejó también un saldo preliminar de más de 20 heridos y alrededor de 300 ciudadanos damnificados.

Al menos cinco personas fallecieron tras un sismo de 5,1 registrado durante la noche del sábado en el departamento central de Junín, en Perú , según confirmaron el domingo medios locales.

El movimiento telúrico, que ocurrió a las 21:24 (hora local) del sábado, dejó también un saldo preliminar de más de 20 heridos y alrededor de 300 ciudadanos damnificados , informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, a la agencia estatal Andina.

Destrozos y damnificados

"Se ha confirmado ya el fallecimiento de cinco personas. Tenemos también viviendas destruidas que se están evaluando, así como viviendas afectadas. Hay también familias damnificadas", indicó el funcionario y detalló que los fallecidos confirmados son habitantes de la provincia de Chupaca, donde uno de los distritos más afectados es Chongos Bajo.

Con una profundidad de 24 kilómetros y el epicentro localizado a 7 kilómetros al sur de dicha ciudad, el fenómeno alcanzó una intensidad de nivel IV-V.

En cuanto a los daños materiales, el sismo ocasionó la destrucción de viviendas y afectó la infraestructura vial, dejando aproximadamente 100 metros lineales de grietas en algunas carreteras, aunque las vías de acceso permanecen totalmente habilitadas para el libre ingreso de los equipos de auxilio.