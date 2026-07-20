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Casa Encendida abre sus puertas para vivir una noche de tango con Arrabaleras

El dúo integrado por Ángela Herrera y Silvina Badano se presentará este viernes 24 de julio en Casa Encendida con entrada a la gorra

20 de julio 2026 · 13:39hs
Casa Encendida abre sus puertas para vivir una noche de tango con Arrabaleras

"Arrabaleras" llenará de tango los rincones de Casa Encendida

La música ciudadana volverá a sonar este viernes 24 de julio, desde las 21.30, en Casa Encendida (Andrés Pazos 179, Paraná), con la presentación de Arrabaleras, el dúo conformado por Ángela Herrera y Silvina Badano.

La propuesta invita a disfrutar de una noche dedicada al tango, las milongas y los valses, con un repertorio que combina clásicos del género junto a composiciones de autoría propia, en un formato íntimo pensado para compartir de cerca con el público.

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La entrada será a la gorra, con el objetivo de acercar la música en vivo a todos los interesados. Además, durante la velada habrá servicio de cantina.

Quienes deseen asistir pueden realizar reservas comunicándose con Enzo al 343 4524691.

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Casa Encendida Arrabaleras Tango
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