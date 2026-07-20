Casa Encendida abre sus puertas para vivir una noche de tango con Arrabaleras

"Arrabaleras" llenará de tango los rincones de Casa Encendida
La música ciudadana volverá a sonar este viernes 24 de julio, desde las 21.30, en Casa Encendida (Andrés Pazos 179, Paraná), con la presentación de Arrabaleras, el dúo conformado por Ángela Herrera y Silvina Badano.
La propuesta invita a disfrutar de una noche dedicada al tango, las milongas y los valses, con un repertorio que combina clásicos del género junto a composiciones de autoría propia, en un formato íntimo pensado para compartir de cerca con el público.
La entrada será a la gorra, con el objetivo de acercar la música en vivo a todos los interesados. Además, durante la velada habrá servicio de cantina.
Quienes deseen asistir pueden realizar reservas comunicándose con Enzo al 343 4524691.