Casa Encendida abre sus puertas para vivir una noche de tango con Arrabaleras

El dúo integrado por Ángela Herrera y Silvina Badano se presentará este viernes 24 de julio en Casa Encendida con entrada a la gorra

La música ciudadana volverá a sonar este viernes 24 de julio , desde las 21.30 , en Casa Encendida (Andrés Pazos 179, Paraná), con la presentación de Arrabaleras , el dúo conformado por Ángela Herrera y Silvina Badano .

La propuesta invita a disfrutar de una noche dedicada al tango, las milongas y los valses , con un repertorio que combina clásicos del género junto a composiciones de autoría propia, en un formato íntimo pensado para compartir de cerca con el público.

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La entrada será a la gorra, con el objetivo de acercar la música en vivo a todos los interesados. Además, durante la velada habrá servicio de cantina.

Quienes deseen asistir pueden realizar reservas comunicándose con Enzo al 343 4524691.