La Municipalidad de Crespo llevó adelante una nueva jornada de compactación de vehículos secuestrados en distintos procedimientos de control realizados por la Policía de Entre Ríos, el Área de Tránsito y la Guardia Urbana Municipal.
Crespo: compactaron 266 vehículos retenidos en operativos de control entre 2020 y 2025
La Municipalidad de Crespo compactó vehículos secuestrados en distintos procedimientos de control realizados por la Policía, Tránsito y Guardia Urbana
20 de julio 2026 · 15:17hs
En total, se destruyeron 245 motocicletas y 21 automóviles que permanecieron bajo custodia oficial entre los años 2020 y 2025.
Esta iniciativa se llevó a cabo bajo los lineamientos del Programa Nacional Prodeco, el cual busca descontaminar y reducir el parque automotor retenido. La medida se aplicó tras haberse agotado todos los plazos legales para que los propietarios originales regularizaran su situación y recuperaran sus bienes. El procedimiento fue coordinado por distintas fuerzas locales, incluyendo la Policía de Entre Ríos y el área de Tránsito municipal.