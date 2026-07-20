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Crespo: compactaron 266 vehículos retenidos en operativos de control entre 2020 y 2025

La Municipalidad de Crespo compactó vehículos secuestrados en distintos procedimientos de control realizados por la Policía, Tránsito y Guardia Urbana

20 de julio 2026 · 15:17hs
Crespo: compactaron 266 vehículos retenidos en operativos de control entre 2020 y 2025

Crespo: compactaron 266 vehículos retenidos en operativos de control entre 2020 y 2025

La Municipalidad de Crespo llevó adelante una nueva jornada de compactación de vehículos secuestrados en distintos procedimientos de control realizados por la Policía de Entre Ríos, el Área de Tránsito y la Guardia Urbana Municipal.

En total, se destruyeron 245 motocicletas y 21 automóviles que permanecieron bajo custodia oficial entre los años 2020 y 2025.

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Crespo: compactaron 266 vehículos retenidos en operativos de control entre 2020 y 2025

Esta iniciativa se llevó a cabo bajo los lineamientos del Programa Nacional Prodeco, el cual busca descontaminar y reducir el parque automotor retenido. La medida se aplicó tras haberse agotado todos los plazos legales para que los propietarios originales regularizaran su situación y recuperaran sus bienes. El procedimiento fue coordinado por distintas fuerzas locales, incluyendo la Policía de Entre Ríos y el área de Tránsito municipal.

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