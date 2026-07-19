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Murió un motociclista tras un choque con un auto y otra moto en el acceso a San Benito

El siniestro ocurrió sobre la Ruta 12 y calle Dorrego donde murió el motociclista. Otro conductor sufrió lesiones leves y la Justicia investiga las causas.

19 de julio 2026 · 10:47hs
Murió un motociclista tras un choque con un auto y otra moto en el acceso a San Benito.

Murió un motociclista tras un choque con un auto y otra moto en el acceso a San Benito.

Un motociclista murió este sábado por la noche como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en la intersección de la Ruta Nacional 12 y calle Dorrego, en jurisdicción de San Benito.

El accidente se registró alrededor de las 19.10 y fue protagonizado por un automóvil Volkswagen Voyage y dos motocicletas. Por causas que son materia de investigación, los tres vehículos colisionaron en ese sector del acceso a la ciudad.

Efectivos de la Comisaría Quinta fueron alertados por el ingreso sin vida de la víctima al hospital Delicia Concepción Masvernat.

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Tras el impacto, los conductores de las motocicletas fueron trasladados al hospital San Martín de Paraná. Horas más tarde, desde el nosocomio se confirmó el fallecimiento de uno de ellos, mientras que el otro sufrió escoriaciones y permanecía fuera de peligro.

Pericias mecánicas en el lugar

En el lugar trabajaron efectivos de las comisarías de San Benito, Colonia Avellaneda y Tilcara, junto con personal de la Dirección Policía Científica y de Accidentología Vial, que realizaron las pericias para determinar la mecánica del hecho.

Por disposición del fiscal interviniente, fueron secuestrados el Volkswagen Voyage y las dos motocicletas involucradas. Además, se ordenaron los exámenes médicos, las extracciones de sangre correspondientes y el traslado del cuerpo de la víctima a la Morgue Judicial para la autopsia.

Hasta el momento no hay personas detenidas, aunque los involucrados quedaron supeditados a la investigación judicial.

Murió Motociclista Choque San Benito
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