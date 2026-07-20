Continúan las castraciones gratuitas en el quirófano móvil

El quirófano móvil continúa con castraciones gratuitas en nuevos puntos de la ciudad durante esta semana.

El operativo de castraciones y desparasitación de la Municipalidad de Paraná recorrerá barrio San Martín y Vecinal General Espejo, en el marco de la campaña sanitaria que se desarrolla durante todo julio. En junio se hicieron 395 castraciones en el quirófano móvil.

Del lunes 20 al miércoles 22, el quirófano móvil estará en barrio San Martín, en el comedor Panchita Feliz (calle Estado de Palestina, a media cuadra de Florencio Ameghino).

Entre Ríos: piden transparencia en la contratación de Teknofood para los comedores escolares

El jueves 23 y viernes 24, el operativo se trasladará a la Vecinal General Espejo (calle Puerto de la Cruz 3441).

Los operativos se desarrollan por orden de llegada, con prioridad para los vecinos de cada barrio y para quienes hayan gestionado turno a través de la plataforma Mi Paraná.

La secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique, remarcó en referencia a la campaña que las castraciones "constituyen una herramienta sanitaria clave, ya que permiten evitar la reproducción no deseada, reducir la cantidad de animales en situación de abandono y prevenir enfermedades zoonóticas que impactan tanto en la salud pública como en el bienestar animal".