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Graves destrozos en el autódromo de Concordia tras el fuerte temporal

La región fue azotada por fuertes ráfagas de viento que destrozaron algunas de las instalaciones del predio administrado por el Automoto Club de Concordia.

18 de julio 2026 · 17:27hs
Fuerte temporal en Concordia.

Fuerte temporal en Concordia.

Una intensa tormenta con fuertes ráfagas de viento azotó la ciudad de Concordia durante la noche del viernes y provocó importantes daños materiales en el autódromo administrado por el Automoto Club de Concordia.. A pesar de la magnitud del temporal, no se registraron personas heridas.

Lo que pasó en Concordia

Las violentas ráfagas causaron serios destrozos en distintos sectores del circuito. Entre los principales daños se encuentran voladuras parciales del techo de los boxes, afectaciones en el sector de los baños y la caída de árboles de gran porte en diferentes puntos del predio, complicando la circulación interna y dejando un panorama de importantes pérdidas materiales.

Concordia y una tormenta que afectó a muchos.

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Las imágenes difundidas tras la tormenta muestran la magnitud de los daños, con estructuras metálicas deformadas, chapas desprendidas y ramas de gran tamaño esparcidas por el circuito.

El temporal también impactó en distintos sectores de la ciudad de Concordia, donde se registraron daños en viviendas y otras edificaciones, además de interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron a numerosos vecinos durante varias horas.

En las próximas horas, autoridades del Automoto Club de Concordia realizarán una evaluación completa de los daños para determinar el estado de las instalaciones y definir los trabajos de reparación necesarios antes de la reanudación de las actividades deportivas.

Concordia Autódromo Temporal
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