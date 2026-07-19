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La Orquesta Sinfónica ofrecerá un concierto gratuito con obras de Debussy y Berlioz en Paraná

La presentación de la Orquesta Sinfónica será el 25 de julio en La Vieja Usina. Interpretará el Preludio a la siesta de un fauno y la Sinfonía Fantástica.

19 de julio 2026 · 12:11hs
La Orquesta Sinfónica ofrecerá un concierto gratuito con obras de Debussy y Berlioz en Paraná.

La Orquesta Sinfónica ofrecerá un concierto gratuito con obras de Debussy y Berlioz en Paraná.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un nuevo concierto el próximo sábado 25 de julio, a las 20, en el Centro Cultural La Vieja Usina, ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 861, en Paraná. La entrada será libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada.

La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y cuenta con el auspicio del Centro de Ojos Doctor Lódolo. La presentación estará dirigida por el maestro Luis Gorelik, director artístico del organismo provincial.

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El programa incluirá dos obras emblemáticas del repertorio sinfónico europeo: Preludio a la siesta de un fauno, de Claude Debussy, y la Sinfonía Fantástica, Opus 14, de Héctor Berlioz.

La primera composición, escrita entre 1892 y 1894, está inspirada en el poema La tarde de un fauno, de Stéphane Mallarmé. Considerada una de las obras fundacionales del impresionismo musical, recrea el universo onírico de un fauno que recuerda un encuentro con dos ninfas en una cálida tarde de verano.

Sinfonía Fantástica

En la segunda parte del concierto se interpretará la Sinfonía Fantástica, una de las creaciones más representativas del romanticismo. Estrenada en 1830, la obra refleja la intensa pasión que Berlioz sentía por la actriz irlandesa Harriet Smithson y desarrolla un relato musical en cinco movimientos, una propuesta innovadora para su época que marcó un hito en la historia de la música sinfónica.

Desde la Secretaría de Cultura destacaron que estas presentaciones buscan acercar al público entrerriano obras de relevancia universal y promover el acceso gratuito a propuestas artísticas de excelencia, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y los organismos culturales de la provincia.

Orquesta Sinfónica concierto Paraná
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