Uno Entre Rios | Escenario | El caso Julia

"El caso Julia" inicia una gira por Entre Ríos con funciones en cuatro ciudades

La obra escrita por Paula Tabachnik, "El caso Julia", se presentará del 23 al 26 de julio en Paraná, Gualeguay, Victoria y General Ramírez

20 de julio 2026 · 13:25hs
El caso Julia inicia una gira por Entre Ríos con funciones en cuatro ciudades

"El caso Julia" inicia una gira por cuatro ciudades de Entre Ríos

La obra "El caso Julia" emprenderá una nueva gira provincial con funciones entre el 23 y el 26 de julio en Paraná, Gualeguay, Victoria y General Ramírez. La propuesta teatral, escrita por Paula Tabachnik, aborda la problemática de los abusos de género a través de una historia que transcurre en un camarín, donde secretos, silencios y verdades modifican para siempre el vínculo entre cuatro personajes.

Con dirección de Paula Tabachnik y Gustavo Bendersky, el elenco está integrado por Melina Forte, Marta Cot, Valentín Abuaf y Gustavo Bendersky. La producción es una coproducción entre el Espacio Cultural Pueblo Viejo y el elenco, y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos.

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Cronograma de funciones

  • Jueves 23 de julio, 20: Casa Boulevard – Sala Metamorfosis (Ituzaingó 80, Paraná).
  • Viernes 24 de julio, 21: Liebre de Marzo (25 de Mayo 1465, Gualeguay).
  • Sábado 25 de julio, 21: Agrupación Cultural Victoria (Italia 474, Victoria).
  • Domingo 26 de julio, 20: Casa Municipal de la Cultura (Belgrano 461, General Ramírez).

La obra propone una mirada sensible y profunda sobre una problemática vigente, a partir de una puesta en escena que combina tensión dramática, emoción y actuaciones de un elenco con amplia trayectoria en el teatro entrerriano.

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El caso Julia Entre Ríos gira Teatro
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