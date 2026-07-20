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El ciclo Un Domingo de Teatro llega con tres funciones gratuitas en Entre Ríos

La programación del domingo 26 de julio incluye funciones en Seguí, General Campos y Paraná, con propuestas para toda la familia y entrada libre y gratuita

20 de julio 2026 · 13:52hs
El ciclo Un Domingo de Teatro llega con tres funciones gratuitas en Entre Ríos

El ciclo Un Domingo de Teatro presentará tres funciones gratuitas en Entre Ríos

El ciclo Un Domingo de Teatro volverá a recorrer la provincia con tres funciones de entrada libre y gratuita este domingo 26 de julio. La programación, organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al Consejo Provincial de Teatro Independiente (CONTIER), llevará producciones de elencos entrerrianos a Seguí, General Campos y Paraná.

La primera función será a las 16, en la Casa de la Cultura de Seguí, donde los payasos Montoto y Magoya presentarán "Te juego un cuento", una propuesta lúdica y participativa destinada a las infancias y sus familias. El espectáculo combina pequeñas historias, personajes fantásticos, juegos y desafíos que invitan a imaginar, crear y divertirse.

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Más tarde, a las 18.30, la Casa del Bicentenario de General Campos recibirá "Expedición Tereré: tras la joya del monte", del Grupo de Teatro SER. La obra propone una aventura ambientada en el monte entrerriano, donde dos jóvenes exploradoras recorren leyendas, personajes fantásticos y tesoros escondidos. Con humor, música y poesía, la puesta pone en valor la identidad regional y el cuidado del ambiente.

La jornada concluirá a las 20, en La Vieja Usina (Matorras 861), en Paraná, con la presentación de "El lazo de las Edelweiss". La obra narra la historia de una familia suiza atravesada por la inmigración y reconstruye más de 160 años de historia a partir de los vínculos entre las colonias de Entre Ríos y Santa Fe y el Cantón Wallis, en Suiza.

El ciclo Un Domingo de Teatro forma parte de CUAC! Cultura Activa, la agenda federal impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con el objetivo de acercar propuestas culturales a distintos puntos de la provincia y promover el trabajo de los elencos teatrales entrerrianos.

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Un domingo de teatro Entre Ríos Teatro
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