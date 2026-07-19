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Temporal en la provincia: una mujer murió por la caída de un árbol en Osvaldo Magnasco

Por el temporal las ráfagas provocaron voladuras de techos y caída de postes. La víctima fatal tenía 66 años y vivía en la localidad de Osvaldo Magnasco.

19 de julio 2026 · 10:23hs
Efectivos de la Comisaría Quinta fueron alertados por el ingreso sin vida de la víctima al hospital Delicia Concepción Masvernat.

Efectivos de la Comisaría Quinta fueron alertados por el ingreso sin vida de la víctima al hospital Delicia Concepción Masvernat.

Un fuerte temporal de viento y lluvia provocó importantes daños durante la madrugada de este sábado en los departamentos Concordia y Federal. Las ráfagas, que comenzaron alrededor de las 3.15 y se extendieron durante unos 20 minutos, ocasionaron la voladura de techos, la caída de árboles, postes y otras estructuras.

Las localidades más afectadas fueron La Criolla, en el departamento Concordia, y distintos sectores del departamento Federal, donde se registraron numerosos daños materiales.

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El árbol cayó sobre la vivienda

La consecuencia más grave ocurrió en Osvaldo Magnasco, donde una mujer de 66 años falleció luego de que un pino de gran porte cayera sobre su vivienda como consecuencia del temporal.

Según informó la Policía, efectivos de la Comisaría Quinta fueron alertados por el ingreso sin vida de la víctima al hospital Delicia Concepción Masvernat. Posteriormente, constataron en el domicilio, ubicado en el barrio Santa Rosa de Osvaldo Magnasco, que el árbol había impactado directamente sobre el dormitorio de la vivienda.

El golpe le provocó graves lesiones en la mandíbula y el tórax. De acuerdo con las primeras actuaciones, las heridas derivaron en una asfixia que ocasionó su fallecimiento.

En el lugar trabajaron peritos, el médico policial y personal de la Fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Mientras tanto, los municipios y los organismos de emergencia continuaban este sábado con las tareas para remover árboles caídos, asistir a las familias afectadas y restablecer los servicios dañados por el temporal.

Temporal Mujer Murió árbol
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