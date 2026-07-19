Argentina y una nueva derrota en la Liga de Naciones de Vóley La Selección Argentina cerró su participación en la VNL con caída ante Japón por 3 a 0, con parciales de 25-22, 25-22 y 25-16. Vicentín fue titular. 19 de julio 2026 · 13:56hs

Argentina ante otra derrota.

Este domingo, la Selección cerró su participación en la VNL con derrota ante Japón por 3 a 0, con parciales de 25-22, 25-22 y 25-16. De esta manera regresa al país y luego de un breve descanso comenzará la preparación del Sudamericano en Brasil que se jugará del 15 al 20 de septiembre.

En los dos primeros parciales el desarrollo fue similar. Si bien la Selección tuvo buenos momentos en saque y bloqueo de la mano de Vicentin y Loser y buscó a Armoa en ataque, Japón tuvo un cierre más contundente para llevarse ambos sets por 25-22.

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Para el tercer set, Kukartsev, Palonsky y Gallego quedaron como titulares, pero Japón arrancó muy contundente en ataque para el 8-4. Si bien Argentina insinuó mejoras y acortó distancia, enseguida los locales apretaron con el saque y se mostraron bien en el giro para el 15-9. De ahí en adelante, Japón manejó la diferencia y resolvió el triunfo 25-16 con Ishikawa como máximo anotador con 21 puntos. La formación de Argentina Argentina: Sánchez (-), Gómez (6), Zerba (1), Loser (8), Vicentin (12), Armoa (12), Massimino (L). Ingresaron: Giraudo, Kukartsev (4), Martínez, Gallego (1), Palonsky