Este domingo, la Selección cerró su participación en la VNL con derrota ante Japón por 3 a 0, con parciales de 25-22, 25-22 y 25-16. De esta manera regresa al país y luego de un breve descanso comenzará la preparación del Sudamericano en Brasil que se jugará del 15 al 20 de septiembre.
Argentina y una nueva derrota en la Liga de Naciones de Vóley
La Selección Argentina cerró su participación en la VNL con caída ante Japón por 3 a 0, con parciales de 25-22, 25-22 y 25-16. Vicentín fue titular.
En los dos primeros parciales el desarrollo fue similar. Si bien la Selección tuvo buenos momentos en saque y bloqueo de la mano de Vicentin y Loser y buscó a Armoa en ataque, Japón tuvo un cierre más contundente para llevarse ambos sets por 25-22.
Para el tercer set, Kukartsev, Palonsky y Gallego quedaron como titulares, pero Japón arrancó muy contundente en ataque para el 8-4. Si bien Argentina insinuó mejoras y acortó distancia, enseguida los locales apretaron con el saque y se mostraron bien en el giro para el 15-9. De ahí en adelante, Japón manejó la diferencia y resolvió el triunfo 25-16 con Ishikawa como máximo anotador con 21 puntos.
La formación de Argentina
Argentina: Sánchez (-), Gómez (6), Zerba (1), Loser (8), Vicentin (12), Armoa (12), Massimino (L). Ingresaron: Giraudo, Kukartsev (4), Martínez, Gallego (1), Palonsky