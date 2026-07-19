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Voraz incendio dañó un salón para eventos en Paraná

Las llamas destruyeron gran parte de la estructura. Bomberos trabajaron más de una hora y no se registraron personas heridas por el incendio.

19 de julio 2026 · 20:54hs
Voraz incendio dañó un salón para eventos en Paraná.

Voraz incendio dañó un salón para eventos en Paraná.

Un incendio de importantes dimensiones destruyó gran parte de un salón de eventos ubicado sobre avenida de las Américas, entre las calles Olmos y Casimiro, en Paraná, durante las primeras horas de este domingo. El siniestro demandó un intenso operativo de Bomberos Zapadores y Voluntarios, que trabajaron durante más de una hora para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a inmuebles cercanos.

El alerta movilizó a los equipos de emergencia en la madrugada, cuando el fuego ya había comprometido una parte significativa de la estructura del edificio. A su llegada, los bomberos desplegaron un operativo con varias dotaciones y comenzaron las tareas de combate del incendio, mientras se aseguraba el perímetro para prevenir riesgos.

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Tras más de una hora de trabajo, las llamas fueron extinguidas y el personal continuó con las tareas de enfriamiento, remoción de materiales y revisión del inmueble para descartar posibles focos de reignición.

Sin lesionados

De acuerdo con la información brindada por Bomberos a Elonce, no se registraron personas lesionadas, por lo que el saldo del siniestro se limitó a importantes daños materiales. La estructura del salón sufrió serias afectaciones en distintos sectores, aunque todavía resta establecer el alcance total de las pérdidas.

Las causas que originaron el incendio aún no fueron determinadas. Personal especializado inició las pericias correspondientes para establecer el punto de inicio del fuego y determinar qué factores desencadenaron el siniestro. El resultado de esas actuaciones permitirá conocer si el hecho fue accidental o si existió algún otro elemento que favoreció la propagación de las llamas.

Incendio salón Paraná
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