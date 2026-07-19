Balacera en barrio Humito: un muerto y cuatro heridos tras un violento ataque a tiros

El hecho ocurrió durante la noche de este domingo en inmediaciones de Curajil y Obligado. Hay un muerto se informó por parte de la Policía.

El muerto se registró en la noche de este domingo.

Una violenta balacera conmocionó este domingo por la noche al barrio Humito, en la ciudad de Paraná, donde un ataque a tiros dejó como saldo un hombre fallecido y otras cuatro personas heridas de arma de fuego.

El episodio se registró en la zona de Curajil y Obligado, donde, por causas que son materia de investigación, se produjo una intensa secuencia de disparos que alcanzó a cinco personas.

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De acuerdo con la información preliminar, una de las víctimas recibió un disparo que habría impactado en la cabeza y murió en el lugar antes de poder ser asistida por los servicios de emergencia. Su identidad aún no fue confirmada oficialmente.

Los otros cuatro heridos fueron asistidos en el lugar por personal sanitario y posteriormente trasladados a distintos centros de salud para recibir atención médica. Hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre el estado de salud de los sobrevivientes ni la gravedad de las lesiones sufridas.

Amplio operativo policial

Tras el ataque, un importante operativo policial se desplegó en el barrio Humito. Efectivos de distintas dependencias cercaron el sector para preservar la escena del crimen, mientras personal de la Dirección Criminalística realizó las pericias correspondientes.

Los investigadores trabajaron en la recolección de vainas servidas, rastros y demás elementos de interés para intentar reconstruir la mecánica del hecho. Asimismo, se iniciaron entrevistas con vecinos y posibles testigos que podrían aportar información sobre lo ocurrido.

En el lugar también intervino la Fiscalía de turno, que impartió las primeras medidas investigativas con el objetivo de esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los autores de la balacera.

Investigación en marcha

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas que desencadenaron el ataque ni si las víctimas eran el objetivo de los agresores o quedaron involucradas durante el episodio.

Los investigadores analizan distintas hipótesis y trabajan para establecer la cantidad de atacantes, el tipo de arma utilizada y la posible dirección desde la que se efectuaron los disparos. Tampoco se informó si existen personas detenidas o identificadas en relación con el hecho.

El procedimiento continuaba durante la noche con un fuerte despliegue de efectivos policiales y peritos, mientras la investigación avanza bajo las directivas de la Fiscalía.

Las autoridades solicitaron prudencia respecto de la información que circula sobre el caso, ya que la investigación se encuentra en una etapa inicial y aún restan confirmaciones oficiales sobre varios aspectos del violento episodio.