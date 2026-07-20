Cheryl Renée regresa a Paraná con un show en Tierra Bomba

La reconocida cantante y pianista estadounidense Cheryl Renée, conocida como la "Diosa del Blues de Cincinnati", volverá a presentarse en Paraná el próximo domingo 26 de julio, desde las 20, en Tierra Bomba (Urquiza 1214), en una noche organizada por la Asociación Litoraleña de Blues y Blues Special Producciones.

Será la segunda visita de la artista a la capital entrerriana y la primera vez que se presente en el ciclo Anti Domingo de Tierra Bomba. En esta oportunidad, compartirá escenario con el Ensamble de la Asociación Litoraleña de Blues , integrado por Junior Flores en bajo, Adrián Flores en batería, Alejandro Bravo en guitarra y otros músicos de la agrupación.

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Con una trayectoria internacional de más de cinco décadas, la artista ha actuado en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Sudamérica. Su primera visita a Argentina fue en 2023, cuando ofreció un recordado concierto en la Casa de la Cultura de Paraná. Desde entonces continuó girando por Brasil y Uruguay, consolidándose como una de las voces más destacadas del blues tradicional.

La noche contará con servicio de comidas y bebidas, y las entradas ya se encuentran disponibles en Passline.com