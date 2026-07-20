Uno Entre Rios | Escenario | Cheryl Renée

Cheryl Renée regresa a Paraná con un show en Tierra Bomba

La cantante Cheryl Renée se presentará en Tierra Bomba el domingo 26 de julio

20 de julio 2026 · 13:13hs
Cheryl Renée regresa a Paraná con un show en Tierra Bomba

La reconocida cantante y pianista estadounidense Cheryl Renée, conocida como la "Diosa del Blues de Cincinnati", volverá a presentarse en Paraná el próximo domingo 26 de julio, desde las 20, en Tierra Bomba (Urquiza 1214), en una noche organizada por la Asociación Litoraleña de Blues y Blues Special Producciones.

Cheryl Renée en Paraná

Será la segunda visita de la artista a la capital entrerriana y la primera vez que se presente en el ciclo Anti Domingo de Tierra Bomba. En esta oportunidad, compartirá escenario con el Ensamble de la Asociación Litoraleña de Blues, integrado por Junior Flores en bajo, Adrián Flores en batería, Alejandro Bravo en guitarra y otros músicos de la agrupación.

lautaro tissera favaloro presentara su album bayum en la casa de la cultura

Lautaro Tissera Favaloro presentará su álbum "Bayum" en La Casa de la Cultura

el ciclo un domingo de teatro llega con tres funciones gratuitas en entre rios

El ciclo Un Domingo de Teatro llega con tres funciones gratuitas en Entre Ríos

Con una trayectoria internacional de más de cinco décadas, la artista ha actuado en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Sudamérica. Su primera visita a Argentina fue en 2023, cuando ofreció un recordado concierto en la Casa de la Cultura de Paraná. Desde entonces continuó girando por Brasil y Uruguay, consolidándose como una de las voces más destacadas del blues tradicional.

La noche contará con servicio de comidas y bebidas, y las entradas ya se encuentran disponibles en Passline.com

LEER MÁS: Invitan a las escuelas secundarias a participar del certamen federal Sueños de Radio

Cheryl Renée Paraná Tierra Bomba Música
Noticias relacionadas
casa encendida abre sus puertas para vivir una noche de tango con arrabaleras

Casa Encendida abre sus puertas para vivir una noche de tango con Arrabaleras

el caso julia inicia una gira por entre rios con funciones en cuatro ciudades

"El caso Julia" inicia una gira por Entre Ríos con funciones en cuatro ciudades

La Orquesta Sinfónica ofrecerá un concierto gratuito con obras de Debussy y Berlioz en Paraná.

La Orquesta Sinfónica ofrecerá un concierto gratuito con obras de Debussy y Berlioz en Paraná

Lalo Mir será parte del jurado del concurso federal Sueños de Radio.

Invitan a las escuelas secundarias a participar del certamen federal Sueños de Radio

Ver comentarios

Lo último

Lautaro Tissera Favaloro presentará su álbum Bayum en La Casa de la Cultura

Lautaro Tissera Favaloro presentará su álbum "Bayum" en La Casa de la Cultura

El ciclo Un Domingo de Teatro llega con tres funciones gratuitas en Entre Ríos

El ciclo Un Domingo de Teatro llega con tres funciones gratuitas en Entre Ríos

Día del Amigo: ¿Por qué se celebra el 20 de julio en Argentina?

Día del Amigo: ¿Por qué se celebra el 20 de julio en Argentina?

Ultimo Momento
Lautaro Tissera Favaloro presentará su álbum Bayum en La Casa de la Cultura

Lautaro Tissera Favaloro presentará su álbum "Bayum" en La Casa de la Cultura

El ciclo Un Domingo de Teatro llega con tres funciones gratuitas en Entre Ríos

El ciclo Un Domingo de Teatro llega con tres funciones gratuitas en Entre Ríos

Día del Amigo: ¿Por qué se celebra el 20 de julio en Argentina?

Día del Amigo: ¿Por qué se celebra el 20 de julio en Argentina?

Comienza el Espacio de Salud Mental para adolescentes en los CICs

Comienza el Espacio de Salud Mental para adolescentes en los CICs

Casa Encendida abre sus puertas para vivir una noche de tango con Arrabaleras

Casa Encendida abre sus puertas para vivir una noche de tango con Arrabaleras

Policiales
Homicidio en barrio Humito: detuvieron a joven de 18 años

Homicidio en barrio Humito: detuvieron a joven de 18 años

Balacera en barrio Humito: un muerto y cuatro heridos tras un violento ataque a tiros

Balacera en barrio Humito: un muerto y cuatro heridos tras un violento ataque a tiros

Voraz incendio dañó un salón para eventos en Paraná

Voraz incendio dañó un salón para eventos en Paraná

Murió un motociclista tras un choque con un auto y otra moto en el acceso a San Benito

Murió un motociclista tras un choque con un auto y otra moto en el acceso a San Benito

Temporal en la provincia: una mujer murió por la caída de un árbol en Osvaldo Magnasco

Temporal en la provincia: una mujer murió por la caída de un árbol en Osvaldo Magnasco

Ovación
En Spa, Colapinto volvió a sumar en Fórmula 1, tras antológica maniobra

En Spa, Colapinto volvió a sumar en Fórmula 1, tras antológica maniobra

Argentina y una nueva derrota en la Liga de Naciones de Vóley

Argentina y una nueva derrota en la Liga de Naciones de Vóley

Estudiantes ganó un duelo clave y se afianza en la tabla

Estudiantes ganó un duelo clave y se afianza en la tabla

Con un polémico final, Los Pumas cayeron 31-24 ante Inglaterra por el Nations Championship

Con un polémico final, Los Pumas cayeron 31-24 ante Inglaterra por el Nations Championship

Graves destrozos en el autódromo de Concordia tras el fuerte temporal

Graves destrozos en el autódromo de Concordia tras el fuerte temporal

La provincia
Deuda de PAMI con hospitales entrerrianos: piden informes

Deuda de PAMI con hospitales entrerrianos: piden informes

Comienza el Espacio de Salud Mental para adolescentes en los CICs

Comienza el Espacio de Salud Mental para adolescentes en los CICs

Entre Ríos: piden transparencia en la contratación de Teknofood para los comedores escolares

Entre Ríos: piden transparencia en la contratación de Teknofood para los comedores escolares

Continúan las castraciones gratuitas en el quirófano móvil

Continúan las castraciones gratuitas en el quirófano móvil

El CGE informó un 75% de presentismo docente en el regreso a las aulas

El CGE informó un 75% de presentismo docente en el regreso a las aulas

Dejanos tu comentario