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Lionel Messi: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida"

El capitán de la Selección Argentina compartió un mensaje en sus redes sociales luego de la caída en la final del Mundial frente a España

20 de julio 2026 · 14:45hs
Lionel Messi: Hoy cuesta valorar lo que hicimos

Lionel Messi: "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas"

Messi habló tras perder la final: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida"

Luego de la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial frente a España, Lionel Messi compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que expresó el dolor por el resultado, pero también destacó el camino recorrido por el equipo y el respaldo recibido por los hinchas.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió el capitán argentino al comenzar su publicación. Sin embargo, enseguida puso el foco en el recorrido del seleccionado: "Me quedo con todo lo bueno, con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo".

Lionel Messi llorando tras la final.

Las lágrimas de Messi tras la derrota en la final del Mundial

Mbappé, anotó en la derrota de Francia.

Mbappé superó a Messi como el máximo goleador en la historia de los Mundiales

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Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

Messi también resaltó el valor de haber alcanzado nuevamente la definición del certamen: "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", afirmó.

El rosarino aprovechó la publicación para agradecer las innumerables muestras de cariño recibidas tras el partido: "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos".

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Antes de cerrar su mensaje, el capitán felicitó al seleccionado español por la conquista del título: "También quiero felicitar a España por el campeonato".

La publicación rápidamente se volvió viral y reunió cientos de miles de "Me gusta" y miles de comentarios de hinchas, compañeros y figuras del deporte, que le agradecieron al capitán por su entrega y liderazgo al frente de la Selección argentina.

Messi Mundial final
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