Lionel Messi: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida"

Messi habló tras perder la final: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida"
Luego de la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial frente a España, Lionel Messi compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que expresó el dolor por el resultado, pero también destacó el camino recorrido por el equipo y el respaldo recibido por los hinchas.
"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió el capitán argentino al comenzar su publicación. Sin embargo, enseguida puso el foco en el recorrido del seleccionado: "Me quedo con todo lo bueno, con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo".
Messi también resaltó el valor de haber alcanzado nuevamente la definición del certamen: "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", afirmó.
El rosarino aprovechó la publicación para agradecer las innumerables muestras de cariño recibidas tras el partido: "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos".
Antes de cerrar su mensaje, el capitán felicitó al seleccionado español por la conquista del título: "También quiero felicitar a España por el campeonato".
La publicación rápidamente se volvió viral y reunió cientos de miles de "Me gusta" y miles de comentarios de hinchas, compañeros y figuras del deporte, que le agradecieron al capitán por su entrega y liderazgo al frente de la Selección argentina.