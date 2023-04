Teatro del Bardo realizará una peña para salvar su escuela

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro del Bardo (@teatrodelbardo)

Al grito de "¡Salvemos la Escuela del Bardo!" el evento multidisciplinar tendrá música, intervenciones performáticas, poesía, rap, exposición fotográfica y un servicio de cantina. Participarán artistas de la ciudad y alrededores con el objetivo de evitar el cierre del espacio autogestivo. "Si necesitás ver, estudiar, disfrutar del teatro y la danza, venite. Si pensás que está bueno que haya espacio para que los adolescentes vean teatro, venite. Si venís, nos ayudás", indicaron desde las redes sociales.

Los bonos contribución tienen un valor de 1.000 pesos y están disponibles para su compra a través de los miembros de la escuela o comunicándose al +54-343-4565942. Los medios de pago son a través de Mercado Pago (ALIAS: valeria.709.atora.mp) o por transferencia bancaria ( ALIAS: CINTA.CARTEL.PAN).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro del Bardo (@teatrodelbardo)

LEER MÁS: Vuelve a Paraná Música por la Identidad

Entre los artistas que participarán de la actividad estarán Amarkústicos, Azul Brasesco, After Music, DJ Nacho Koornstra, Esteban RL & Nazareno Moreno, entre otros para la música. Desde la poesía actuarán Beverly Hells, Rocío Lanfranco y muchos más.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro del Bardo (@teatrodelbardo)

La Escuela del Bardo abrió su sede en 2019 y, desde entonces, alberga actores, actrices, dramaturgos, directores y estudiantes de teatro para formarse y actuar en la sala de espectáculos donde se presentan grupos locales, provinciales e internacionales, así como el público en general. "Sobrevivimos a la pandemia con el trabajo y el apoyo de muchas y muchos, pero corremos riesgo de cerrar el mes próximo nuestras puertas", relataron en sus redes sociales y agregaron que, desde marzo, el valor de su alquiler aumentó un 90%. "No aumentamos el valor de las cuotas de los talleres ni de las entradas en ese porcentaje, porque creemos que sería una falta de solidaridad de nuestra parte que, ante una situación de inflación tan desmesurada como la que sufrimos, los estudiantes y espectadores no puedan acceder a nuestro espacio", explicaron y remarcaron que no reciben apoyo de ningún organismo gubernamental de forma económica desde 2021.

Para colaborar