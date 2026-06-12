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Convocan a municipios a participar de los 10 años del Museo Casa de Gobierno

La celebración se realizará el 8 de julio en Paraná y busca reunir propuestas artísticas que representen la identidad cultural de cada localidad

12 de junio 2026 · 16:28hs
Convocan a municipios a participar de los 10 años del Museo Casa de Gobierno

El Museo Casa de Gobierno, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, abrió una convocatoria destinada a municipios de toda la provincia para participar de una jornada cultural especial que se realizará en el marco de su décimo aniversario.

El Museo Casa de Gobierno invita a los municipios a mostrar su cultura en un encuentro provincial

La propuesta tendrá lugar el martes 8 de julio, de 12 a 18, en la explanada del Museo Casa de Gobierno, sobre calle México de Paraná, y busca reunir expresiones artísticas que reflejen la identidad, la historia y el patrimonio cultural de las distintas comunidades entrerrianas.

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La iniciativa está dirigida a gobiernos locales interesados en compartir con el público manifestaciones culturales representativas de sus territorios. Entre las propuestas que podrán presentarse se encuentran espectáculos de danza, shows musicales en vivo y otras expresiones artísticas que permitan dar visibilidad al talento local y a las tradiciones de cada localidad.

Desde la organización destacaron que la celebración apunta a consolidarse como un espacio de encuentro entre las diferentes comunidades de la provincia, promoviendo el intercambio cultural y fortaleciendo los vínculos entre artistas, instituciones y público.

La actividad formará parte de los festejos por los 10 años del Museo Casa de Gobierno, un espacio dedicado a la preservación y difusión de la historia política, social y cultural de Entre Ríos. En ese contexto, la convocatoria busca que los municipios tengan un rol activo y protagónico en una jornada abierta a toda la comunidad.

Además de celebrar una década de trabajo institucional, la propuesta pretende poner en valor la diversidad cultural de la provincia y ofrecer un escenario donde las distintas expresiones artísticas puedan encontrarse y dialogar.

Cómo participar

Los municipios interesados en formar parte de la jornada podrán solicitar información y enviar sus propuestas a través de:

[email protected]

WhatsApp: 343 4696927

Jornada cultural: 8 de julio, de 12 a 18 horas

Explanada del Museo Casa de Gobierno, Paraná.

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Museo Casa de Gobierno Municipios cultura Encuentro
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