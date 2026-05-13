Uno Entre Rios | Encuentro Entrerriano de Danza

Últimos días para inscribirse en el 1° Encuentro Entrerriano de Danza

La ciudad de Paraná recibirá el 6 y 7 de junio el 1° Encuentro Entrerriano de Danza, una propuesta que reunirá a bailarines, grupos, ballets, compañías y escuelas

13 de mayo 2026 · 15:55hs
Últimos días para inscribirse en el 1° Encuentro Entrerriano de Danza

La ciudad de Paraná recibirá el 6 y 7 de junio el 1° Encuentro Entrerriano de Danza, una propuesta que reunirá a bailarines, grupos, ballets, compañías y escuelas de distintos puntos de la provincia. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 17 de mayo y contempla la participación de artistas sin distinción de lenguaje o disciplina.

La danza entrerriana tendrá su primer gran encuentro provincial en junio

La iniciativa es organizada de manera conjunta por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná, con el objetivo de generar un espacio de encuentro, intercambio y visibilización para la danza entrerriana en todas sus expresiones.

Durante una rueda de prensa, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó el carácter abierto y federal de la propuesta. “Queremos que participen bailarines y grupos de toda la provincia porque es una convocatoria abierta y federal, como en cada uno de los encuentros que organizamos”, expresó. Además, señaló que la iniciativa forma parte de la línea de trabajo impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso.

Por su parte, el subsecretario de Cultura de Paraná, Joaquín Arijón, valoró el trabajo articulado entre Provincia y Municipio para concretar el encuentro. “La ciudad recibirá a la danza entrerriana en sus distintas expresiones”, remarcó.

La convocatoria abarca disciplinas como danza clásica, contemporánea, folklore argentino, danzas de colectividades, jazz, tango, ritmos urbanos y latinos, entre otros estilos. Podrán participar personas mayores de 16 años, nacidas en Entre Ríos o con una residencia mínima de tres años en la provincia.

Las categorías previstas son solistas, dúos o parejas; tríos y cuartetos; y conjuntos de hasta diez integrantes. Cada una contará con distintos tiempos de presentación y premios económicos para las propuestas seleccionadas.

En la categoría de solistas, dúos o parejas se entregará un premio de $400.000; para tríos y cuartetos habrá un reconocimiento de $700.000; mientras que los conjuntos competirán por un premio de $1.000.000.

El jurado estará integrado por Ana Darelli, Gimena Russia y Ezequiel Posse.

Además de integrar la programación oficial del encuentro, las propuestas seleccionadas contarán con alojamiento y comidas durante las jornadas.

Las bases y condiciones pueden consultarse en este enlace. El formulario de inscripción está disponible en la convocatoria oficial. También se reciben consultas a través del correo [email protected].

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Encuentro Entrerriano de Danza Paraná junio Danza
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