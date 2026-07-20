Homenaje a Emilio Bocha Bertozzi

El paranaense Emilio Bocha Bertozzi fue distinguido por su trayectoria y labor para el desarrollo del newcom en el país.

Emilio Bocha Bertozzi , uno de los pioneros del newcom en Paraná y referente de la disciplina en la Argentina, recibió un reconocimiento por su trayectoria y el trabajo desarrollado desde los primeros años de expansión de esta actividad, que hoy cuenta con miles de practicantes en todo el país.

La distinción fue impulsada por integrantes de la comunidad del newcom, quienes destacaron el rol que desempeñó Bertozzi desde 2010, cuando comenzó a difundir este deporte adaptado para adultos mayores y a colaborar con la formación de nuevos grupos dentro y fuera de Entre Ríos.

La dedicatoria a Emilio Bocha Bertozzi

“Hoy una mención especial para quien fue uno de los iniciadores del newcom en la Argentina. Quien hable de newcom debe saber sobre él”, expresaron durante el homenaje, resaltando su labor.

Además, quienes organizaron el reconocimiento recordaron con afecto la camiseta que Bertozzi utilizó al cumplir 78 años, una prenda que definieron como “un tesoro” por su valor simbólico.

El mensaje concluyó con una muestra de afecto hacia el referente entrerriano: “Gracias por tu cariño. La gente de Rauco te recibe cuando quieras”, dejando en evidencia el respeto que cosechó a lo largo de los años.

Con una vida dedicada al deporte y a la promoción de la actividad física como herramienta de integración y bienestar, Emilio Bocha Bertozzi continúa siendo una figura de consulta y un referente ineludible para quienes forman parte del newcom, disciplina que mantiene un marcado crecimiento en Paraná, Entre Ríos y el resto del país.