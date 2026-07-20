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Falleció el Pato Strunz, histórico baterista de Hermética y Malón

A los 59 años falleció el legendario baterista argentino Claudio Pato Strunz, el histórico baterista de Hermética y Malón, dos bandas emblemas del rock pesado.

20 de julio 2026 · 23:24hs
Claudio Pato Strunz fue emblema de Hermética y Malón.

Claudio Pato Strunz fue emblema de Hermética y Malón.

Una triste noticia para el rock pesado argentino se confirmó este lunes por la noche. A los 59 años falleció el legendario baterista argentino Claudio Pato Strunz, el histórico baterista de Hermética y Malón. También estuvo en Simbiosis, participó en diversos proyectos y actualmente presentaba Ithaca.

En las redes sociales confirmaron la noticia: "El metal argentino está de luto. Hace unos minutos se confirmó el fallecimiento de Claudio "Pato" Strunz, una figura fundamental en la historia del heavy metal nacional. La noticia fue ratificada por distintos medios locales y músicos amigos.

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Strunz dejó una marca indeleble en la escena del metal argentino al marcar el ritmo en álbumes icónicos como "Ácido Argentino" y "Víctimas del Vaciamiento" con Hermética, además de producciones fundamentales de Malón como "Espíritu Combativo" y "Justicia o Resistencia". Su labor en la batería no solo definió el sonido de una era, sino que consolidó las bases del thrash y heavy metal en el país".

La historia del Pato Strunz

El Pato Strunz comenzó su carrera desde muy joven como baterista en el grupo Heinkel en 1988, junto a su amigo y guitarrista Nicolas Takara. El grupo tuvo una breve duración pero pudieron ganar un concurso de bandas para formar parte ese mismo año de un show en vivo del programa de televisión Neo Sonido, transmitido por el canal estatal ATC.

Luego de la salida de Nicolas Takara para ir a trabajar a Japón, el resto de sus integrantes formarían más tarde la banda Jeriko, de más amplia trayectoria. El grupo Hermética ensayaba en la sala de ensayo que Strunz tenía en el barrio de La Tablada, por lo que cuando en 1991 Tony Scotto fue expulsado de ese grupo por varias razones, Strunz fue la elección inmediata como reemplazante, conformando a la banda a su formación mejor conocida, pocas semanas antes de la grabación planificada del disco Ácido argentino. Siguió formando parte del grupo hasta su disolución a finales de 1994.

Luego de separarse de Hermética, permaneció con sus restantes integrantes: Claudio O'Connor y Antonio Romano, y con la incorpación de Karlos Cuadrado formaron Malón. Juntos grabaron dos álbumes de estudio y uno en directo. Por diversas cuestiones la banda terminaría por separarse en 1998.

Fundó Simbiosis en 1998, una banda de estilo nu metal que fue muy adelantada y moderna para su época en la historia del metal argentino. Estuvieron unos años con algunos cambios de cantantes y se disolvió en 2002. Se intentó entonces reunir a Malón, y ante la negativa de Claudio O'Connor, se integró Eduardo Ezcurra como vocalista reemplazante. La reunión fue breve, y Claudio Strunz dejó el grupo.

En 2002, Strunz fue invitado a participar del recital de La Renga en el estadio de River Plate ante más de 75.000 personas pero sólo en calidad de técnico de batería.

El regreso a Malón

En 2011 formó parte de la reunión de Malón con su alineación original –Claudio O'Connor, Antonio Romano, Karlos Cuadrado– que lanzó el CD+DVD El regreso más esperado en 2012 ,el DVD 360° en 2013 y Nuevo Orden Mundial.

El 3 de marzo de 2021, a través de su Facebook, Malón anunció que Claudio Pato Strunz dejaba de ser parte de la banda.

En 2025 comenzó un proyecto nuevo llamado Hermética X Pato Strunz. La causa de su muerte todavía no fue confirmada.

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