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Franco Colapinto recibió elogios por su sobrepaso a Pierre Gasly

El asesor ejecutivo de Alpine, Favio Briatore destacó la “lucha rueda a rueda durante toda la carrera” de Franco Colapinto y Pierre Gasly en Bélgica.

20 de julio 2026 · 17:35hs
El piloto argentino volvió a estar dentro de los puntos en el fin de semana de Bélgica.

El piloto argentino volvió a estar dentro de los puntos en el fin de semana de Bélgica.

Alpine se aferra al quinto lugar del campeonato de equipos en la Fórmula 1 merced a la cosecha de puntos en el campeonato, aunque el rendimiento de los Racing Bulls esté actualmente por encima. Aunque muy lejos en la suma, Audi también mostró una mejoría en las últimas carreras, mientras que los A526 no avanzan del mismo modo. Por todo esto, Flavio Briatore destacó la manera de correr de Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Bélgica, celebrando el punto que sumó el argentino.

Buen paso de Franco Colapinto por Spa.

Buen paso de Franco Colapinto por Spa.

Spa-Francorchamps significó un reto para los equipos que pelean por las posiciones de una zona media de la tabla. Franco Colapinto le dio un punto al equipo con su décimo lugar, terminando delante de su compañero. “Nos vamos de Bélgica con un punto después del décimo puesto de Franco, lo que significa que seguimos en la quinta posición del Campeonato, aunque ahora empatados en puntos con Racing Bulls”, señaló el asesor ejecutivo de Alpine, Briatore.

Franco Colapinto cerró mejor que Pierre Gasly la FP3 pero lejos en la zona media.

Franco Colapinto cerró mejor que Pierre Gasly la FP3 pero lejos en la zona media

Franco Colapinto sería renovado en Alpine para la temporada 2027.

Franco Colapinto sería confirmado en Alpine previo al GP de Hungría

Los mencionados por Flavio estuvieron por delante de Alpine en el fin de semana. A pesar de ello, durante la carrera consiguieron el noveno puesto con Arvid Lindblad, mientras que Colapinto y Gasly lograron poner a Liam Lawson detrás. Por supuesto, un momento clave fue el sobrepaso de Franco a ambos.

“Han hecho un trabajo mucho mejor que nosotros en las últimas semanas para añadir rendimiento a su auto”, dijo Briatore, comparando los Racing Bulls con sus Alpine. “Esa tendencia ha continuado e incluso probablemente se ha acentuado aquí en Spa”, reconoció. Pero también destacó la tarea de sus pilotos, para neutralizar al menos a uno de los coches de Faenza.

“Vimos una buena y limpia lucha rueda a rueda durante toda la carrera, especialmente entre Pierre y Franco, quienes además mantuvieron un duelo limpio y entretenido entre ellos”, remarcó Briatore. “Esta vez, el resultado cayó del lado de Franco, así que felicitaciones para él”, añadió.

Dando vuelta la página, mirando hacia el Gran Premio de Hungría del próximo fin de semana, no se esperan muchos cambios. “Sabemos que Hungría no supondrá un cambio total en los resultados ni en el orden competitivo, pero debemos continuar nuestros esfuerzos fuera de pista para encontrar más rendimiento después de la pausa de verano y darles a ambos pilotos más herramientas para luchar mucho más arriba de lo que actualmente estamos”, concluyó Briatore.

Lo que viene para Franco Colapinto

El Gran Premio de Hungría es la décimo primera carrera de la temporada. Las actividades del fin de semana se llevan a cabo del 24 al 26 de julio. Estos son los horarios:

Viernes 24 de julio

  • Práctica Libre 1: 08:30 hs (horario Argentina)
  • Práctica Libre 2: 12:00 hs (horario Argentina)

Sábado 25 de julio

  • Práctica Libre 3: 07:30 hs (horario Argentina)
  • Clasificación: 11:00 hs (horario Argentina)

Domingo 26 de julio

  • Carrera: 10:00 hs (horario Argentina)
Franco Colapinto Pierre Gasly Alpine
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