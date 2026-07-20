Se viene el inicio del Torneo Oficial de Damas

El Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey comenzará el sábado y se extenderá hasta fines de noviembre.

Estudiantes Negro es el último campeón del Torneo Oficial de Damas.

La Federación Entrerriana de Hockey (FEH) dará comienzo el sábado al Torneo Oficial de Damas de hockey sobre césped. Las categorías A y B iniciarán su calendario en simultáneo, con un total de 13 equipos en competencia -seis en la elite y siete en el ascenso- y el objetivo de llegar a las finales previstas para fines de noviembre.

La máxima categoría estará integrada por Estudiantes Negro, Estudiantes Blanco, Talleres Rojo, Paraná Rowing Azul, Tilcara y Paracao Azul, que disputarán un torneo de todos contra todos, a dos ruedas, con diez fechas de fase regular, que finalizará el 7 de noviembre. Los cuatro mejores avanzarán a las semifinales del 14 de noviembre, mientras que la definición del campeonato será el 28 de noviembre.

Los equipos entrerrianos iniciaron su participación en el Torneo Argentino Infantil Femenino

Por su parte, la Primera B contará con la participación de Capibá, Estudiantes Amarillo, Talleres Blanco, Paraná Rowing Blanco, Paracao Amarillo, Unión Agrarios Cerrito y La Paz Hockey Club. La competencia se desarrollará bajo el sistema de todos contra todos a dos ruedas, con un equipo libre en cada fecha, completando 14 jornadas de fase regular.

Al igual que en la Primera A, los cuatro mejores equipos de la B accederán a las semifinales del 14 de noviembre. Además, la categoría tendrá un encuentro por el tercer puesto el 21 de noviembre, antes de disputar la gran final el 28 de noviembre.

El fixture del campeonato de Primera A del Torneo Oficial de Damas

Fecha 1 | Sábado 25 de julio

Talleres Rojo vs Estudiantes Blanco

Tilcara vs Rowing Azul

Paracao Azul vs Estudiantes Negro

Fecha 2 | Sábado 1 de agosto

Estudiantes Blanco vs Estudiantes Negro

Rowing vs Paracao

Talleres vs Tilcara

Fecha 3 | Sábado 8 de agosto

Paracao vs Estudiantes Blanco

Tilcara vs Estudiantes Negro

Rowing vs Talleres

Fecha 4 | Sábado 22 de agosto

Estudiantes Blanco vs Tilcara

Paracao vs Talleres

Estudiantes Negro vs Rowing

Fecha 5 | Sábado 29 de agosto

Rowing vs Estudiantes Blanco

Talleres vs Estudiantes Negro

Tilcara vs Paracao

Fecha 6 | Sábado 12 de septiembre

Estudiantes Blanco vs Talleres

Rowing vs Tilcara

Estudiantes Negro vs Paracao

Fecha 7 | Sábado 26 de septiembre

Estudiantes Negro vs Estudiantes Blanco

Paracao vs Rowing

Tilcara vs Talleres

Fecha 8 | Sábado 3 de octubre

Estudiantes Blanco vs Paracao

Estudiantes Negro vs Tilcara

Talleres Rojo vs Rowing

Fecha 9 | Sábado 24 de octubre

Tilcara vs Estudiantes Blanco

Talleres vs Paracao

Rowing vs Estudiantes Negro

Fecha 10 | Sábado 7 de noviembre

Estudiantes Blanco vs Rowing

Estudiantes Negro vs Talleres

Paracao vs Tilcara

Semifinales | 14 de noviembre

1º vs 4º

2º vs 3º

Finales | 28 de noviembre

El fixture del campeonato de Primera B del Torneo Oficial de Damas

Fecha 1 | Sábado 25 de julio

Estudiantes Amarillo vs Unión Agrarios Cerrito

Rowing Blanco vs La Paz HC

Capibá vs Talleres Blanco

Libre: Paracao Amarillo

Fecha 2 | Sábado 1 de agosto

La Paz HC vs Capibá

Unión Agrarios vs Rowing

Paracao vs Estudiantes

Libre: Talleres

Fecha 3 | Sábado 8 de agosto

Capibá vs Estudiantes

Talleres vs Paracao

La Paz HC vs Unión Agrarios

Libre: Rowing

Fecha 4 | Sábado 15 de agosto

Talleres vs Rowing

Estudiantes vs La Paz HC

Unión Agrarios vs Paracao

Libre: Capibá

Fecha 5 | Sábado 22 de agosto

Rowing vs Paracao

Capibá vs Unión Agrarios

La Paz vs Talleres

Libre: Estudiantes

Fecha 6 | Sábado 29 de agosto

Unión Agrarios vs Talleres

Paracao vs Capibá

Estudiantes vs Rowing

Libre: La Paz HC

Fecha 7 | Sábado 5 de septiembre

Paracao vs La Paz HC

Estudiantes vs Talleres

Rowing vs Capibá

Libre: Unión Agrarios

Fecha 8 | Sábado 12 de septiembre

Unión Agrarios vs Estudiantes

La Paz HC vs Rowing

Talleres vs Capibá

Libre: Paracao

Fecha 9 | Sábado 19 de septiembre

Paracao vs Rowing

Unión Agrarios vs Capibá

Talleres vs La Paz

Libre: Estudiantes

Fecha 10 | Sábado 26 de septiembre

La Paz vs Paracao

Talleres vs Estudiantes

Capibá vs Rowing

Libre: Unión Agrarios

Fecha 11 | Sábado 3 de octubre

Rowing vs Talleres

La Paz vs Estudiantes

Paracao vs Unión Agrarios

Libre: Capibá

Fecha 12 | Sábado 17 de octubre

Capibá vs La Paz HC

Rowing vs Unión Agrarios

Estudiantes vs Paracao

Libre: Talleres

Fecha 13 | Sábado 24 de octubre

Estudiantes vs Capibá

Paracao vs Talleres

Unión Agrarios vs La Paz

Libre: Rowing

Fecha 14 | Sábado 7 de noviembre

Talleres vs Unión Agrarios

Capibá vs Paracao

Rowing vs Estudiantes

Libre: La Paz Hockey

Semifinales | 14 de noviembre

1º vs 4º

2º vs 3º

3º y 4º puesto | 21 de noviembre

Final de Primera | 28 de noviembre