La Federación Entrerriana de Hockey (FEH) dará comienzo el sábado al Torneo Oficial de Damas de hockey sobre césped. Las categorías A y B iniciarán su calendario en simultáneo, con un total de 13 equipos en competencia -seis en la elite y siete en el ascenso- y el objetivo de llegar a las finales previstas para fines de noviembre.
Se viene el inicio del Torneo Oficial de Damas
El Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey comenzará el sábado y se extenderá hasta fines de noviembre.
La máxima categoría estará integrada por Estudiantes Negro, Estudiantes Blanco, Talleres Rojo, Paraná Rowing Azul, Tilcara y Paracao Azul, que disputarán un torneo de todos contra todos, a dos ruedas, con diez fechas de fase regular, que finalizará el 7 de noviembre. Los cuatro mejores avanzarán a las semifinales del 14 de noviembre, mientras que la definición del campeonato será el 28 de noviembre.
Por su parte, la Primera B contará con la participación de Capibá, Estudiantes Amarillo, Talleres Blanco, Paraná Rowing Blanco, Paracao Amarillo, Unión Agrarios Cerrito y La Paz Hockey Club. La competencia se desarrollará bajo el sistema de todos contra todos a dos ruedas, con un equipo libre en cada fecha, completando 14 jornadas de fase regular.
Al igual que en la Primera A, los cuatro mejores equipos de la B accederán a las semifinales del 14 de noviembre. Además, la categoría tendrá un encuentro por el tercer puesto el 21 de noviembre, antes de disputar la gran final el 28 de noviembre.
El fixture del campeonato de Primera A del Torneo Oficial de Damas
Fecha 1 | Sábado 25 de julio
Talleres Rojo vs Estudiantes Blanco
Tilcara vs Rowing Azul
Paracao Azul vs Estudiantes Negro
Fecha 2 | Sábado 1 de agosto
Estudiantes Blanco vs Estudiantes Negro
Rowing vs Paracao
Talleres vs Tilcara
Fecha 3 | Sábado 8 de agosto
Paracao vs Estudiantes Blanco
Tilcara vs Estudiantes Negro
Rowing vs Talleres
Fecha 4 | Sábado 22 de agosto
Estudiantes Blanco vs Tilcara
Paracao vs Talleres
Estudiantes Negro vs Rowing
Fecha 5 | Sábado 29 de agosto
Rowing vs Estudiantes Blanco
Talleres vs Estudiantes Negro
Tilcara vs Paracao
Fecha 6 | Sábado 12 de septiembre
Estudiantes Blanco vs Talleres
Rowing vs Tilcara
Estudiantes Negro vs Paracao
Fecha 7 | Sábado 26 de septiembre
Estudiantes Negro vs Estudiantes Blanco
Paracao vs Rowing
Tilcara vs Talleres
Fecha 8 | Sábado 3 de octubre
Estudiantes Blanco vs Paracao
Estudiantes Negro vs Tilcara
Talleres Rojo vs Rowing
Fecha 9 | Sábado 24 de octubre
Tilcara vs Estudiantes Blanco
Talleres vs Paracao
Rowing vs Estudiantes Negro
Fecha 10 | Sábado 7 de noviembre
Estudiantes Blanco vs Rowing
Estudiantes Negro vs Talleres
Paracao vs Tilcara
Semifinales | 14 de noviembre
1º vs 4º
2º vs 3º
Finales | 28 de noviembre
El fixture del campeonato de Primera B del Torneo Oficial de Damas
Fecha 1 | Sábado 25 de julio
Estudiantes Amarillo vs Unión Agrarios Cerrito
Rowing Blanco vs La Paz HC
Capibá vs Talleres Blanco
Libre: Paracao Amarillo
Fecha 2 | Sábado 1 de agosto
La Paz HC vs Capibá
Unión Agrarios vs Rowing
Paracao vs Estudiantes
Libre: Talleres
Fecha 3 | Sábado 8 de agosto
Capibá vs Estudiantes
Talleres vs Paracao
La Paz HC vs Unión Agrarios
Libre: Rowing
Fecha 4 | Sábado 15 de agosto
Talleres vs Rowing
Estudiantes vs La Paz HC
Unión Agrarios vs Paracao
Libre: Capibá
Fecha 5 | Sábado 22 de agosto
Rowing vs Paracao
Capibá vs Unión Agrarios
La Paz vs Talleres
Libre: Estudiantes
Fecha 6 | Sábado 29 de agosto
Unión Agrarios vs Talleres
Paracao vs Capibá
Estudiantes vs Rowing
Libre: La Paz HC
Fecha 7 | Sábado 5 de septiembre
Paracao vs La Paz HC
Estudiantes vs Talleres
Rowing vs Capibá
Libre: Unión Agrarios
Fecha 8 | Sábado 12 de septiembre
Unión Agrarios vs Estudiantes
La Paz HC vs Rowing
Talleres vs Capibá
Libre: Paracao
Fecha 9 | Sábado 19 de septiembre
Paracao vs Rowing
Unión Agrarios vs Capibá
Talleres vs La Paz
Libre: Estudiantes
Fecha 10 | Sábado 26 de septiembre
La Paz vs Paracao
Talleres vs Estudiantes
Capibá vs Rowing
Libre: Unión Agrarios
Fecha 11 | Sábado 3 de octubre
Rowing vs Talleres
La Paz vs Estudiantes
Paracao vs Unión Agrarios
Libre: Capibá
Fecha 12 | Sábado 17 de octubre
Capibá vs La Paz HC
Rowing vs Unión Agrarios
Estudiantes vs Paracao
Libre: Talleres
Fecha 13 | Sábado 24 de octubre
Estudiantes vs Capibá
Paracao vs Talleres
Unión Agrarios vs La Paz
Libre: Rowing
Fecha 14 | Sábado 7 de noviembre
Talleres vs Unión Agrarios
Capibá vs Paracao
Rowing vs Estudiantes
Libre: La Paz Hockey
Semifinales | 14 de noviembre
1º vs 4º
2º vs 3º
3º y 4º puesto | 21 de noviembre
Final de Primera | 28 de noviembre