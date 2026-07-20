Los equipos entrerrianos iniciaron su participación en el Torneo Argentino Infantil Femenino

Representantes de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines lograron un triunfo, dos empates y dos derrotas en la primera fecha del Torneo Argentino.

Recreativo se impuso por 4 a 2 en el debut del Torneo Infantil Femenino sobre Huracán, por la Zona A.

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) comenzaron su participación en el Torneo Argentino Infantil Femenino que organiza la Confederación Argentina de Patín (CAP) en Mendoza. Con cinco representantes, los equipos panzaverde tuvieron un estreno con un triunfo, dos empates y dos derrotas en la primera jornada del certamen nacional.

Recreativo Bochas Club fue el equipo entrerriano que arrancó con el pie derecho. Integrante de la Zona A, superó por 4 a 2 a Huracán gracias a una destacada actuación de Almendra Galizzi, autora de tres goles, mientras que Ludmila Latorre Gómez completó la cuenta. El conjunto paranaense volverá a presentarse hoy, desde las 12, frente a Concepción Patín Club, y cerrará la fase de grupos mañana, a las 18, ante Municipio de Maipú.

En la Zona C, Club Atlético Talleres igualó 1 a 1 frente a Andes Talleres en un encuentro equilibrado. El gol del elenco entrerriano fue convertido por Felicitas Chaparro Dorsch. Hoy, a las 16, enfrentará a Unión de Villa Krause y mañana, a las 11, jugará ante Rivadavia en busca de la clasificación a la próxima instancia.

Por su parte, el Club Atlético Independiente de Gualeguaychú no pudo en su debut por la Zona D y cayó 4 a 1 frente a Lomas. Juana Rébora marcó el único tanto del equipo entrerriano, que intentará recuperarse esta tarde, desde las 16, ante Guaymallén, mientras que mañana, a las 15, cerrará la fase inicial frente a Petroleros.

En la Zona F, Paraná Rowing Club sumó un punto tras empatar sin goles con Richet Zapata. El elenco paranaense continuará su participación esta noche, a las 21, frente a Maipú Giol, y mañana, desde las 13, se medirá con UVT en su último partido de la fase inicial.

Finalmente, Atlético Neuquén Club comenzó su participación en la Zona H con una derrota por 3 a 0 frente a Argentinos Juniors. El conjunto de Paraná buscará recuperarse hoy, a las 11, cuando enfrente a Social, mientras que mañana, a las 16, disputará su último compromiso de la fase de grupos ante Palmira.

La competencia reúne a los mejores equipos infantiles femeninos del país y se desarrolla en Mendoza bajo la organización de la Confederación Argentina de Patín. La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines cuenta con cinco representantes que buscarán avanzar a las instancias decisivas y dejar a la provincia entre las protagonistas del campeonato nacional.

Las niñas entrerrianas afrontan un difícil desafío en tierras cuyanas, donde la competencia se desarrolla en las pistas de Maipú Giol y Playón Giol, donde se ve una competencia de alto nivel de competencia.

El certamen continuará con una intensa actividad durante estas jornadas entre los mejores equipos del país.

Resultados de la primera fecha del Torneo Argentino Infantil Femenino

Zona A: Recreativo 4-2 Huracán y Concepción Patín Club 4-0 Municipio Maipú.

Zona B: Sindicato de Empleados de Comercio 3-0 Banco Mendoza y Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires 1-1 Impsa.

Zona C: Andes Talleres 1-1 Talleres y Rivadavia 3-2 Unión Villa Krause.

Zona D: Independiente de Gualeguaychú 1-4 Lomas y Guaymallén 2-0 Petroleros.

Zona E: Centro Valenciano 4-1 CADM y Leonardo Murialdo 2-3 Aberastain.

Zona F: Rowing 0-0 Richet Zapata y Maipú Giol-UVT.

Zona G: Huarpes 3-0 Bancaria y La Colonia-UCyD.

Zona H: Argentinos Juniors 3-0 Neuquén y Palmira 1-0 Social.

Rowing festejó en tierras fortineras

El equipo de la categoría Infantil Masculino de hockey sobre patines del Paraná Rowing Club se consagró campeón de la Copa Amistad en el Torneo Argentino 2026, disputado en el Club Atlético Vélez Sarsfield de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde tuvo un notable desempeño para quedarse con el primer puesto.