La Provincia garantiza la inmunización contra el VSR para bebés de alto riesgo.

La Provincia garantiza la continuidad de la inmunización contra el Virus Sincicial Respiratorio para bebés de alto riesgo en Entre Ríos.

El Ministerio de Salud reemplazó el uso de palivizumab por nirsevimab, un anticuerpo monoclonal de dosis única para prevenir formas graves del Virus Sincicial Respiratorio (VSR). La medida optimiza la logística de distribución y fortalece la protección de los recién nacidos vulnerables.

La medida sanitaria no implica la puesta en marcha de una nueva estrategia en el territorio, sino la actualización técnica del tratamiento preventivo que la provincia ya venía implementando de forma continua para este sector de la población.

El cambio se enmarca en la planificación nacional de prevención de enfermedades respiratorias para la temporada invernal y busca brindar una protección más eficaz en los centros asistenciales, además de simplificar el esquema de administración, ya que a diferencia del fármaco anterior que requería aplicaciones mensuales, la nueva formulación se administra en una única dosis entre los meses de mayo y agosto.

La directora de Salud Materno Infanto Juvenil, Georgina López, destacó los resultados sanitarios obtenidos tras la implementación del nuevo insumo en la red pública. Al respecto, la funcionaria señaló que este año la provincia recibió 60 dosis para garantizar la disponibilidad en los establecimientos de referencia, valorando de forma positiva la incorporación del anticuerpo monoclonal debido a que no se registraron recién nacidos de alto riesgo que requirieran internación por el virus sincicial respiratorio entre la población alcanzada por esta estrategia.

Más detalles de la medida

La campaña continúa dirigida exclusivamente a bebés con alto riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad y se aplica bajo criterios médicos específicos en las salas de neonatología y pediatría.

La población destinataria abarca a bebés prematuros con una edad gestacional igual o menor a 32 semanas o con un peso al nacer inferior a 1.500 gramos que tengan hasta seis meses al inicio de la temporada de circulación viral, prematuros con edad gestacional menor a 29 semanas y peso inferior a 1.000 gramos que tengan hasta un año de vida, niñas y niños de hasta un año con cardiopatías congénitas asociadas a hiperflujo pulmonar y pacientes que requieran oxigenoterapia domiciliaria, independientemente de su edad gestacional o peso al momento del parto.

Esta línea de acción complementa la vacunación contra el virus sincicial respiratorio destinada a las personas gestantes e incorporada al Calendario Nacional de Vacunación, la cual permite transferir anticuerpos al bebé durante el periodo de embarazo y disminuir los riesgos de padecer bronquiolitis y neumonía durante los primeros meses de vida.

Desde la cartera sanitaria provincial recordaron que el VSR constituye la principal causa de infecciones respiratorias agudas bajas en menores de un año y una de las causas frecuentes de internación en los hospitales durante los meses de invierno.