Preocupación en Las Cuevas por la altura del río Paraná

Más allá que el río Paraná experimenta una bajante en los tramos superiores, hay preocupación en localidades como Las Cuevas, Costa Doll y Las Masitas.

En Las Cuevas hay preocupación por la crecida del río Paraná aguas abajo.

Más allá que el río Paraná experimenta una bajante en los tramos superiores (llegó a estar en 3 metros en el puerto de la capital provincial), hay preocupación en localidades ribereñas como Las Cuevas , Costa Doll y Las Masitas por la creciente que el cauce experimenta aguas abajo.

Familias isleñas comienzan a dejar sus hogares. El río avanza rápido y obliga a una retirada dolorosa pero necesaria. La presidenta comunal de Las Cuevas, Susana Solís, indicó que la situación es sumamente preocupante por la rapidez del avance del agua, lo que obligó a familias a retirarse de las islas y a evacuar la producción.

Isleros y productores trabajan contra reloj, desafiando los camalotes y la corriente para evacuar el ganado hacia tierra firme. Cada lancha que llega a la orilla trae una historia de desarraigo, pero también de una resistencia admirable, indicó el sitio Mirada Profunda.

En el puerto de Paraná, la altura marcó este lunes 2,86 metros, un centímetro menos que la medida registrada el domingo. En La Paz, 3,78 metros (-1 centímetro) y en Hernandarias, 3,30 (estacionario).

En lo que respecta a Diamante, el río tiene un registro de 3,30 sin variantes con respecto al día anterior, mientras que en Victoria 3.39 metros, sin variantes.

Perspectivas para los próximos meses

El informe meteorológico proyecta que, considerando las lluvias esperadas en el noreste argentino, sur de Brasil y Paraguay, el río podría experimentar crecidas importantes hacia finales de 2026 y comienzos de 2027.

Los pronósticos hidrológicos del instituto nacional del agua indican que el comportamiento del río seguirá siendo relativamente estable en los próximos días, con leves variaciones. No obstante, los especialistas advierten que la situación podría cambiar drásticamente en primavera si se consolidan las intensas lluvias previstas en las áreas que alimentan el sistema fluvial.