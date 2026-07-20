Presentan un proyecto para declarar área natural protegida a los humedales del oeste de Paraná.

El diputado provincial Juan Manuel Rossi presentó un proyecto de ley para declarar como Área Natural Protegida, bajo la modalidad de Reserva de Usos Múltiples, a los humedales ubicados en el oeste de la ciudad de Paraná. La iniciativa ingresó este lunes a la Cámara de Diputados y propone incorporar al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, establecido por la Ley Nº 10.479, una superficie de 2.392 hectáreas con el objetivo de preservar su valor ambiental y compatibilizar la conservación con actividades sustentables.

La propuesta busca proteger uno de los ecosistemas más importantes del ejido urbano de Paraná, que representa cerca del 17% de su superficie total. Según explicó el legislador, el propósito es "conservar la belleza costera de los humedales del oeste de Paraná y armonizar su protección con el desarrollo de actividades sustentables, especialmente las vinculadas con las comunidades locales y su cultura litoraleña, mediante el control, la planificación y el ordenamiento".

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Rossi sostuvo que estos humedales constituyen una extensa red de lagunas, bañados y montes nativos situada entre el río Paraná y la planta urbana. A pesar de su cercanía con la ciudad, remarcó que gran parte de la población desconoce su existencia y su importancia ambiental.

"Los humedales del oeste conforman una zona de transición entre el río Paraná y la ciudad, pero permanecen prácticamente invisibles para los paranaenses", señaló el legislador, quien atribuyó esa situación al abandono histórico y a la falta de políticas públicas orientadas a su preservación.

El proyecto también advierte que la mayor parte del área se encuentra por debajo de la cota considerada no inundable, condición que dificulta cualquier tipo de urbanización intensiva y refuerza la necesidad de preservar su funcionamiento natural como regulador hídrico.

Problemas ambientales

Entre los principales fundamentos de la iniciativa, Rossi identificó la situación del volcadero municipal como el mayor problema socioambiental de Paraná. Recordó que en ese predio, ubicado dentro del sector norte de los humedales, diariamente trabajan cientos de familias en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Además, alertó sobre la presencia de caños que transportan efluentes cloacales sin tratamiento, los cuales desembocan junto con residuos urbanos en arroyos y lagunas que finalmente llegan al río Paraná. Según el proyecto, esta situación genera elevados niveles de contaminación y representa un riesgo sanitario permanente para los barrios cercanos.

Otro de los conflictos señalados es el avance de emprendimientos inmobiliarios y actividades productivas sin las autorizaciones ambientales correspondientes. Como ejemplo, Rossi mencionó el barrio cerrado Paisaje Costero, ubicado al final de calle Selva de Montiel.

Recordó que el 30 de marzo de 2026 la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos dispuso la suspensión inmediata, total y temporaria de todas las actividades vinculadas con ese desarrollo inmobiliario debido al riesgo y daño ambiental constatado durante las inspecciones. Asimismo, señaló que el emprendimiento todavía no cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental ni con el Certificado de Aptitud Ambiental exigidos por la normativa vigente.

El legislador también hizo referencia a las ocupaciones irregulares en sectores inundables, especialmente en las zonas cercanas a Bajada Grande y San Agustín, donde consideró que existe un desafío habitacional y ambiental que requiere políticas públicas sostenidas.

En otro tramo de los fundamentos cuestionó lo que definió como "complicidad política" en distintos negocios privados vinculados con estas tierras. En ese sentido recordó el antecedente de la exempresa Coceramic y las negociaciones impulsadas en 2015 por el entonces gobierno provincial para el desarrollo de proyectos inmobiliarios sobre esos terrenos.

Conservación y desarrollo sustentable

La iniciativa propone declarar como Reserva de Usos Múltiples dos inmuebles que en conjunto suman 2.392 hectáreas: la partida Nº 62063/6, de 2.230 hectáreas, y la partida Nº 260232/8, de 162 hectáreas.

Rossi destacó que el área alberga una importante biodiversidad compuesta por especies vegetales características del humedal, como camalotes, juncales, ceibos, curupíes y timbós, además de aves como garzas blancas, cigüeñas americanas y siriríes, junto con mamíferos como carpinchos, nutrias, lobitos de río y guazunchos. También habitan reptiles como la boa curiyú, la ñacaniná, yacarés y distintas especies de tortugas acuáticas.

Finalmente, el diputado remarcó que los humedales cumplen una función esencial para el equilibrio ambiental del área metropolitana. Explicó que actúan como reservorios naturales capaces de absorber el exceso de agua durante las lluvias y las crecientes del río Paraná, filtrar sedimentos y contaminantes, purificar el agua y reducir el riesgo de inundaciones, servicios ecosistémicos que consideró indispensables para el desarrollo sostenible de la capital entrerriana.