Concordia: estiman que las reparaciones eléctricas por el temporal rondarán los $3 mil millones

Autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Concordia realizaron una conferencia de prensa, donde informaron en detalle lo padecido tras el temporal del pasado sábado. Remarcaron que, hasta la fecha, nunca hubo un corte por 12 horas.

“Nadie recuerda que en la ciudad haya existido un evento climático con la ferocidad, la violencia y el poder destructivo que existió. Se cayeron las líneas, se cortó el suministro desde donde recibe la electricidad la ciudad”, apuntó Marcelo Spinelli, presidente de la distribuidora.

Según Spinelli, cuando se corta el servicio la empresa tiene previsto un tiempo de reparación: “Pero cuando se empezó a valorar la intensidad del daño, cuando se empezó a recorrer la zona afectada, nos dimos cuenta que estamos hablando de una cosa muy grande, con un alcance gravísimo para la gente, cientos de postes caídos, líneas en el suelo, algunas aún energizadas, hay 2000 metros de línea caída por un lado, 3000 metros por el otro, postes, árboles gigantescos sobre las líneas que, para removerlos, se necesitan grúas especiales”.

Según Ahora, directivo informó que “una primera evaluación, indica que el costo que va a tener la Cooperativa para poner todo esto en funcionamiento, como corresponde va a andar entre los 2.500 y 3.000 millones de pesos”.