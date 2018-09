Seminario intensivo de teatro "Impro - Magia", con Rubén Clavenzani y Fernando Conti

Los jueves 13 y 20 el actor y director Rubén Clavenzani brindará junto a Fernando Conti –El Mago Fernán– un seminario intensivo de Impro Magia en la Sociedad Italiana de Paraná (San Martín 535) desde las 17. El mismo está destinado a actores, docentes, coordinadores de grupo y público interesado. No se necesita experiencia previa para asistir.

El seminario constará del aprendizaje y práctica en escena de pases mágicos elementales como el hacer aparecer y desaparecer objetos y contendrá impro, textos y otros recursos que permitan ganar confianza para la actuación. Conti será el encargado del ilusionismo, mientras que Clavenzani se abocará a lo que respecta a la improvisación actoral.

"Voy a dar nociones elementales de ilusionismo para utilizarlo en las performances de improvisación que hacen los actores. Al tratarse de improvisación, se verá qué es lo que los actores proponen, les daremos un par de pautas, como desaparición de objetos pequeños, cosas rotas y recompuestas para que el tallerista lo relacione con la improvisación y la actuación. Lo manejaremos en el taller", señaló el Mago Fernán a Escenario.

El ilusionista tiene una trayectoria de varias décadas en Santa Fe, de donde es oriundo, y fue discípulo del gran Mago Solber, fallecido en 2014, quien fuera fundador de la Escuela de Magia de Santa Fe e iniciador del Círculo de Ilusionistas Santafesinos.

"Me hice cargo de la Escuela de Magia del Centro Cultural Provincial de Santa Fe, que fue abierta por el Mago Solber; cuando él murió me propusieron seguir yo, así que tengo alumnos ahí; y también doy clases de ilusionismo para animación de fiestas, en una escuela de trabajos y oficios" comentó.

Consultado sobre sus primeros pasos en el mundo de la magia, Fernán comentó: "Antes tenías que ganarte la confianza de alguien que acepte pasarte los secretos y enseñarte cosas. Hasta que me crucé con el Mago Solber, que fue mi maestro y amigo. Antes de él me enseñaba nada, tenía que aprender con libros que conseguía con mucha dificultad en Santa Fe y Buenos Aires. Con la llegada de internet se hizo más sencillo, pero yo aprendí solo. Después me enseñó Solber y tomé algunos talleres en Buenos Aires", dijo.

"Mi primer contacto con todo esto fue cuando tenía cuatro años y mis padres me llevaron a ver un espectáculo de magia al Teatro Municipal 1° de Mayo de Santa Fe. Más tarde, mi padre me regaló un kit de magia, y así se encendió en mí la chispa. Y a los 14 o 15 años me puse a estudiar con un poco más de seriedad. Y hace 25 años me decidí a dedicarme de lleno a trabajar como mago ilusionista; hoy tengo 53, así que hace bastante de todo esto", añadió el Mago Fernan, repasando su trayectoria.

Por su parte, el actor, director y dramaturgo, Rubén Clavenzani es también uno de los referentes en docencia teatral en la región, habiendo formado y dirigido a varias generaciones de actores y actrices en Paraná, Santa Fe y Crespo.

Los cupos para el seminario son limitados. Se pueden enviar consultas, como así también inscribirse, enviando un correo electrónico a rubenclavenzani@hotmail.com o al teléfono 343 - 156206776.