Uno Entre Rios | Escenario | Juan L. Ortiz

Comenzaron los homenajes por los 130 años del nacimiento de Juan L. Ortiz

Las propuestas comenzaron con la participación de estudiantes de tres escuelas y continuarán con lecturas abiertas, intervenciones artísticas y recitales

11 de junio 2026 · 17:55hs
Comenzaron los homenajes por los 130 años del nacimiento de Juan L. Ortiz

Con la participación de estudiantes de tres escuelas de la ciudad, comenzaron este jueves las actividades organizadas para conmemorar los 130 años del nacimiento de Juan L. Ortiz, una de las figuras más importantes de la literatura entrerriana y argentina. Las propuestas se desarrollan en la Plaza Borges y en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con acceso libre y gratuito.

Escuelas, música y poesía para celebrar los 130 años de Juan L. Ortiz

Durante la primera jornada participaron alumnos de las escuelas Cesáreo Bernaldo de Quirós, Bazán y Bustos y Siglo XXI. Las actividades incluyeron lecturas y abordajes de textos de Jorge Luis Borges y de Juanele, además de una intervención musical a cargo de Rubén “Chango” Pirola.

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El coordinador del Centro Cultural Juan L. Ortiz, Fernando Kosiak, explicó que la iniciativa busca acercar la obra del poeta a nuevos públicos y mantener vigente su legado a través de distintas expresiones artísticas. En ese marco, las actividades continúan con lecturas abiertas de poemas, propuestas performáticas y recitales inspirados en su universo literario.

Este jueves, desde las 19, se realizará una lectura abierta de poemas en el Centro Cultural. Luego se presentará Las Jabalindas, una propuesta de Be Céspedes y Victoria Roldán, y la jornada concluirá con La orilla infinita, un recital de Seba Macchi basado en la obra de Ortiz.

Las celebraciones continuarán este viernes con una nueva lectura abierta a la comunidad y el espectáculo Juaneleanas, de Chango Pirola, un recital músico-poético que reúne composiciones inspiradas en distintos textos del escritor entrerriano.

Nacido el 11 de junio de 1896 en Puerto Ruiz, Juan L. Ortiz es considerado una de las voces fundamentales de la poesía argentina. Su mirada sobre el paisaje litoraleño, el río y la naturaleza continúa inspirando a escritores, músicos y artistas, consolidando una obra que mantiene plena vigencia a 130 años de su nacimiento.

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