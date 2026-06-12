El horóscopo para este viernes 12 de junio

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

El horóscopo para este miércoles 10 de junio

El horóscopo para este jueves 11 de junio

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Es necesario que recapacite sobre sus sentimientos. Quizá le llegue un recibo impagado por error. Momento para luchar por el ascenso. Evite los ambientes secos.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Sus seres queridos están deseando ayudarle. Posibles ganancias a través de sus familiares. No intente hacer más trabajos de los que puede. Quizá sufra algún mareo esporádico, pero pronto pasará.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Si busca amor, en estos momentos lo tiene muy cerca. Con un poco más de persuasión conseguirá ese dinero. En cuanto a las ofertas profesionales, medite su respuesta. No abuse de su buen estado físico y procure descansar.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Momentos familiares que recordará con melancolía. Mejora el nivel de sus ingresos. El esfuerzo personal en el trabajo será recompensado. Evite el alcohol, no le conviene.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Está capacitado para vivir un buen momento sentimental. Van a llegar unos pagos que no esperaba. Las responsabilidades profesionales aumentan. Preste más atención a su salud, pero sin obsesionarse.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Socialmente, gran éxito. Ha estado tiempo apretándose el cinturón, ya puede respirar. Tendencia a equivocaciones y descuidos en el trabajo. Óptima salud, pero protéjase de las corrientes.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Evite discusiones absurdas con su pareja, no llevan a nada. Si le deben dinero, pídalo. Su estado de ánimo se va a reflejar también en el trabajo. Inmejorable salud, no necesita ningún cuidado especial.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Situación bastante emocionante en lo sentimental. No se cree nuevas ataduras económicas. Momentos muy divertidos en su trabajo. Todo bien en cuestiones de salud.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Actúe con calma a la hora de plantear una posible ruptura. Realizará unas estupendas gestiones económicas. No eche ese trabajo a perder por su vanidad. La pereza se ha apoderado de usted, no lo permita.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Debe esforzarse más en demostrar sus sentimientos. Un trabajo extra le proporciona un respiro económico. Asista a los actos públicos relacionados con su trabajo. Cuide su garganta o acabará con un buen resfriado.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Nueva etapa de serenidad con sus familiares y amigos. Debe empezar a ahorrar. En el trabajo, todo lo que inicie hoy será un éxito. El estrés puede ser la causa de sus problemas estomacales.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Recuperará amistades y relaciones perdidas. Controle los gastos o tendrá problemas económicos. Sea responsable en su trabajo, será su aval. Duerma más para recuperar la energía gastada.