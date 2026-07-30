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Samba na Esquina pasó por La Red Paraná antes de celebrar sus 20 años

El grupo paranaense comenzará a celebrar sus 20 años de trayectoria con un espectáculo que reunirá samba, clásicos de la Música Popular Brasileña, invitados especiales y varias sorpresas. La cita será este sábado 1 de agosto en La Casa de la Cultura.

30 de julio 2026 · 13:30hs
Samba na Esquina pasó por La Red Paraná antes de celebrar sus 20 años

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

úSamba na Esquina comenzará a celebrar sus 20 años de trayectoria con el espectáculo "Melhor é viver cantando", una propuesta que promete trasladar el espíritu de Brasil al escenario de La Casa de la Cultura. La presentación será el sábado 1 de agosto, a las 20.30.

Samba na Esquina inicia los festejos por sus 20 años en La Casa de la Cultura

En diálogo con La Mañana de La Red, los integrantes del grupo expresaron la alegría que sienten por este presente y por poder iniciar un año tan especial junto al público que los acompañó durante estas dos décadas. Además, adelantaron que el espectáculo tendrá un valor especial para la historia de la banda, ya que algunas de las canciones serán registradas en audio y video para generar nuevo material de difusión y conservar un recuerdo de este momento tan significativo.

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La formación está integrada por Jorgelina Barbiero, Natalia Damadian, Wanda Gaioli, Juan Bonetti, Mauricio Guastavino, Santiago Weber, Iván Petrich, Diego Sánchez y Gonzalo Díaz, quienes preparan una puesta en escena pensada para celebrar el camino recorrido y compartir la pasión por la música brasileña. Además del show en vivo, habrá servicio de cantina con comidas y bebidas. Las entradas anticipadas pueden reservarse al 343 4755998 o a través de la cuenta de Instagram @sambanaesquina.

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Samba Na Esquina La Red Paraná La Casa de la Cultura
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