"Bajo terapia" se despide de los escenarios con una última función en Paraná

La exitosa comedia de Matías Del Federico, dirigida por Juan Carlos Gallego y producida por Arteatro, ofrecerá su función despedida el jueves 6 de agosto

Después de más de una veintena de funciones con localidades completas, la compañía Arteatro pondrá punto final al recorrido de "Bajo terapia", la exitosa comedia del dramaturgo argentino Matías Del Federico. La función despedida será el jueves 6 de agosto, a las 20.30, en el Teatro 3 de Febrero, donde el público tendrá una última oportunidad para disfrutar de una de las propuestas teatrales más convocantes de los últimos años en la ciudad.

Ganadora del Primer Premio Iberoamericano de Comedia , la obra se convirtió en un fenómeno por su combinación de humor, inteligencia y una mirada aguda sobre las relaciones humanas. Bajo la dirección de Juan Carlos Gallego , la versión local logró consolidarse gracias al acompañamiento del público, que agotó las entradas en cada una de sus presentaciones.

La historia comienza cuando tres parejas llegan a una sesión de terapia grupal. Sin embargo, al ingresar descubren que la psicóloga no estará presente y que deberán seguir una serie de consignas escritas en sobres. A partir de ese momento, los ejercicios sacan a la luz secretos, conflictos y tensiones que transforman la reunión en una sucesión de situaciones tan divertidas como reveladoras.

Con un texto cargado de ironía, giros inesperados y momentos de gran sensibilidad, "Bajo terapia" invita a reír mientras reflexiona sobre los vínculos de pareja, la convivencia, las frustraciones y las distintas maneras de enfrentar los problemas cotidianos.

El elenco está integrado por Lautaro Vainstub, Adolfo Meurer, Ana Laura Rebossio, Vanesa Parisi, Enzo Facendini y Gisela Martinelli. El maquillaje está a cargo de Carolina Meurer, la asistencia de dirección corresponde a Laura Porcel de Peralta, la asistencia técnico actoral y el diseño gráfico son de Natalia Aguilar, mientras que la dirección general es de Juan Carlos Gallego.

Las entradas generales tienen un valor de 15.000 pesos y pueden adquirirse en la boletería del Teatro 3 de Febrero. Además, la producción informó que las personas que atraviesen una situación económica difícil y deseen asistir a la función podrán solicitar una invitación sin cargo comunicándose al 343 5124717. A través de ese mismo contacto también se podrán gestionar reservas y compras de entradas para quienes no puedan acercarse personalmente a la boletería.