Jóvenes y adultos mayores participarán de los Juegos Culturales Entrerrianos

La convocatoria será este domingo, desde las 16, en el Centro Cultural Constantino Caballaro de Chajarí. Competirán jóvenes de entre 12 y 18 años y adultos mayores

La ciudad de Chajarí será escenario este domingo 2 de agosto de la instancia local de los Juegos Culturales Entrerrianos 2026, una propuesta que promueve la expresión artística y el encuentro comunitario a través de distintas disciplinas culturales. La actividad se desarrollará desde las 16 en el Centro Cultural "Constantino Caballaro" y reunirá a jóvenes y adultos mayores.

En esta edición participarán 14 jóvenes , de entre 12 y 18 años, y ocho adultos mayores de 60 años o más, quienes competirán en disciplinas como canto solista, conjunto musical, cuento y artes visuales bidimensionales. Los participantes que superen esta etapa accederán a las instancias regionales y buscarán un lugar en la final provincial.

Los Juegos Culturales Entrerrianos se desarrollan este año bajo el lema "Territorios que hablan: identidades en movimiento", una consigna que propone poner en valor las historias, los saberes y las expresiones culturales de cada comunidad entrerriana, al tiempo que invita a reflexionar sobre la identidad como una construcción dinámica y colectiva.

En el caso de los jóvenes, el certamen contempla una amplia variedad de disciplinas, entre ellas canto solista, freestyle, fotografía, artes visuales, cuento, poesía, videominuto, danza, teatro, historieta, payada y conjunto musical. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial de Cultura con el objetivo de fomentar la participación, la creatividad y el acceso a la cultura desde una perspectiva federal e inclusiva.

Tras las instancias locales, los clasificados competirán en las etapas regionales. Los representantes de Chajarí participarán de la Región 3, que se realizará el 11 de septiembre en San José de Feliciano. La final provincial tendrá lugar el 2 de octubre en Nogoyá, mientras que los Juegos Entrerrianos Deportivos y Culturales para Adultos Mayores culminarán con la instancia provincial prevista para el 14, 15 y 16 de octubre en La Paz.