Marcela Pautaso: "Queremos mostrar la producción literaria que se hace en Entre Ríos y en todo el país"

La directora de la Editorial Municipal de Paraná, Marcela Pautaso, resaltó el crecimiento de la Feria del Libro y el lugar que ocuparán los escritores entrerrianos

a XIV edición de la Feria del Libro Paraná Lee se desarrollará del 14 al 17 de agosto en la Sala Mayo con entrada libre y gratuita, pero más allá de la programación, el principal objetivo será consolidar el crecimiento de un encuentro que, edición tras edición, se afianza como un referente cultural de la región. Así lo aseguró la directora de la Editorial Municipal de Paraná , Marcela Pautaso, quien sostuvo que el desafío es continuar posicionando a Paraná Lee "como la feria del libro más importante del Litoral".

En diálogo con UNO , Pautasso destacó que esta edición reunirá a más de 100 editoriales de distintos puntos del país, incorporará por primera vez una editorial internacional proveniente de Perú y contará con una mayor presencia de autores nacionales. "El crecimiento se refleja tanto en la cantidad de escritores invitados como en las nuevas editoriales que se suman año tras año" , afirmó.

La directora explicó además que cada edición se organiza a partir de una narrativa integrada por tres conceptos. En 2026 los ejes elegidos fueron Eternidad, Umbrales y Pasión, que servirán como punto de partida para los conversatorios y encuentros con los autores. "Todos los años Paraná Lee elige tres tópicos literarios contemporáneos que funcionan como marco de referencia para que los escritores puedan dialogar sobre ellos", señaló. En ese marco, explicó que la eternidad remite a la capacidad de la literatura de conservar voces y memorias; los umbrales invitan a recorrer los límites entre la realidad y la ficción; y la pasión recupera uno de los grandes temas universales de la literatura.

La programación reunirá a reconocidos nombres de la escena literaria nacional como Martín Kohan, Josefina Licitra, Pedro Mairal, Tomás Downey, Sergio Aguirre, Luciano Lamberti, Paula Galansky, Matías Aldaz y Luciano Wernicke, entre otros. Además, Santa Fe será la ciudad invitada de honor y habrá talleres, actividades para las infancias, jornadas destinadas a escuelas, música y espacios de encuentro entre escritores y lectores.

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Paraná Lee celebrará su XIV edición con más de 100 editoriales y autores nacionales

Uno de los aspectos que Pautasso consideró centrales será la fuerte presencia de la literatura entrerriana. La feria contará con una mesa dedicada exclusivamente a escritores de la provincia y será el escenario para la presentación de nuevas publicaciones regionales. En ese marco, la Editorial Municipal presentará dos novedades: un libro colectivo por el Bicentenario de Paraná, realizado por una treintena de referentes de la ciudad, y una obra inédita del escritor y juez entrerriano Julio Meirama, ganador del Premio Fray Mocho en 1972.

Para la directora, Paraná Lee también cumple un papel estratégico en un contexto de debate sobre la Ley del Libro. "Las ferias como esta brindan la posibilidad de conocer a los nuevos autores y mostrar la producción literaria que se realiza en la ciudad, en la provincia y en todo el país", sostuvo. En ese sentido, remarcó que estos espacios permiten fortalecer a las editoriales independientes y dar visibilidad a nuevos escritores, consolidando a Paraná como un polo cultural y literario de referencia en la región.