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Cronograma de pagos de julio: comienza este sábado 1

Este sábado 1 de agosto comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

30 de julio 2026 · 12:46hs
Este sábado 1 de agosto comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

Este sábado 1 de agosto comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

El Gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de julio para agentes activos y pasivos de la administración pública provincial. El esquema de pagos se iniciará con las primeras acreditaciones este sábado 1 de agosto y concluirá el próximo sábado 8 de agosto.

A través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, se confirmó la distribución de los tramos según el monto de los ingresos percibidos por las y los trabajadores y jubilados provinciales.

La cooperativa Cotapa concretó el primer pago para adquirir los activos de la exempresa láctea.

La cooperativa Cotapa concretó el primer pago para adquirir los activos de la exempresa láctea

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La red de vigilancia apícola activa fortalece el monitoreo del pequeño escarabajo de las colmenas

Cronograma de pagos y acreditación

  • Lunes 3 de agosto: haberes hasta 980.000 pesos (se acredita el sábado 1 de agosto).
  • Martes 4 de agosto: haberes desde 980.001 hasta 1.280.000 pesos.
  • Miércoles 5 de agosto: haberes desde 1.280.001 hasta 1.470.000 pesos.
  • Jueves 6 de agosto: haberes desde 1.470.001 hasta 1.780.000 pesos.
  • Viernes 7 de agosto: haberes desde 1.780.001 hasta 2.380.000 pesos.
  • Lunes 10 de agosto: haberes superiores a 2.380.001 pesos (se acredita el sábado 8 de agosto).

Cronograma de pagos Sábado julio
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