Día de la Cultura Nacional: por qué se celebra cada 29 de julio en Argentina

La efeméride recuerda el fallecimiento del escritor, historiador y educador Ricardo Rojas, una de las figuras más influyentes del pensamiento argentino

Día de la Cultura Nacional: una fecha para valorar el patrimonio y la identidad argentina

Cada 29 de julio se conmemora en Argentina el Día de la Cultura Nacional, una fecha que busca reconocer el valor del patrimonio cultural y homenajear a una de las figuras más importantes del pensamiento argentino: Ricardo Rojas. La efeméride fue instituida por la Ley 25.566 en recuerdo del escritor, historiador, docente y ensayista, fallecido el 29 de julio de 1957.

Nacido en Tucumán en 1882, Ricardo Rojas dedicó gran parte de su obra a reflexionar sobre la identidad argentina y latinoamericana. Fue rector de la Universidad de Buenos Aires, fundador de la cátedra de Literatura Argentina y autor de títulos fundamentales como La restauración nacionalista, Historia de la literatura argentina y El santo de la espada. Su producción intelectual dejó una huella profunda en el estudio de la cultura, la educación y la historia del país.

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La jornada invita a poner en valor las múltiples expresiones que conforman la cultura nacional: la literatura, el teatro, la música, el cine, las artes visuales, las tradiciones populares, el patrimonio histórico y las manifestaciones que construyen la identidad de cada comunidad. También reconoce el trabajo de artistas, gestores culturales, docentes, investigadores y trabajadores de la cultura que, desde distintos ámbitos, mantienen vivo ese legado.

En un contexto de transformaciones sociales y tecnológicas, el Día de la Cultura Nacional propone además reflexionar sobre la importancia de preservar el patrimonio material e inmaterial, fomentar el acceso a la cultura y promover la producción artística como una herramienta de encuentro, memoria e identidad colectiva.

Cada 29 de julio, la figura de Ricardo Rojas vuelve a ocupar un lugar central para recordar que la cultura no solo refleja la historia de un país, sino que también contribuye a construir su futuro.